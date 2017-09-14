Додано: Чет 07 бер, 2024 22:42

Andrey2512 написав: hume их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)



Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам их бы силы, да на оккупантов ) и это до первой простреленной бошки)Давно пора как в старые времена: фургон, автоматчики, собаки ) и рейды по городам. Только ездить надо по ночным клубам, кабакам

Может с умом нужно проводить мобилизацию, а не с помощью насилия, как в лугандоне. Сделать фиксированные контракты и повысить базовые ЗП военным. Ах, денег нет, а 152 млн на вымышленные блокираторы сигнала раша тв в приграничье есть, мы же понимаем, что никто это вообще делать не будет . Зачем идти сложным путём если можно раздуть до овердохуя сомнительную структуру ТЦК с бравыми спортивными ребятами и заниматься отловом мужского поголовья. Создали невероятный коррупционный пласт в котором руководители районных ВЛК, спустя два года войны, доллары хранят в шифонерах) а руководители тцк скупают недвижимость рядом с голливудскими звёздами.Срочно нужен закон про мобилизацию, но депутаты никак не могут собраться. Но он нужен на вчера. Это Зазеркалье.До чего нужно было довести народ, чтоб людей в форме свидомо сбили на авто и забили топорами.. психологически люди настолько запуганы, что готовы платить по 5куе, чтоб их довели зимой до Тисы пздц, Нарния