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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7059706070617062>
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:48

  Shaman написав:ви бачили скільки зараз Раша поставляє газу по трубах - якись відсотки. що так закольцовувати? замінять постачальника й не помітять...

За январь – июнь 2023-го «Нафтогаз» заработал на транзите 19,2 млрд грн (почти $700 млн), или более 15% дохода группы, свидетельствует консолидированная отчетность компании.

Копейки так копейки.
Повангую, как только закончится контракт на транзит газа и мы его не продлим, на следующий день кацапы разнесут ключевые узлы гтс
Востаннє редагувалось hume в Чет 07 бер, 2024 22:53, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:52

  Бетон написав:
  hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже

только что видос смотрел. офигів))

Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня овернеожиданно.
https://t.me/c/1172830166/75919
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:56

  fler написав:
  flyman написав:"Кількість населення - це найважливіше, що треба знати". (звучить як мем)
Тому останній перепис 2001

flyman, тобто думка, що з 2006 на переписі економили (тому що у влади немає адекватного розуміння його важливості), ваш мозок оминула?

що заважало провести у 2021, ваш зелений мозок оминула думка, чи тоді 52 перетворилися би 32?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:58

  vitaliiangel написав:только что видос смотрел. офигів))

Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня неожиданно.
https://t.me/c/1172830166/75919[/quote]
Так а что хотели,чтоб тех, кто тебя насильно закидывает в бус встречали цветами. Те, кто это санкционировал вообще не разбираются в человеческой природе. Правда мне начинает казаться, что такое устрашение как бусификация
А) рассчитано на кацапское СМИ, реально завтра видео избиения тцкшников будет во всех пропагандонских каналах
Б) каждый ухылянт после устрашения бусиком готов отдать последние нахомяченные 10 тысяч баксов. Ибо за 5 куе мутные люди доведут только до Тисы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 22:59

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:
  hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже

только что видос смотрел. офигів))

Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня овернеожиданно.
https://t.me/c/1172830166/75919

кинь кілька для високовартісної квіточки-черешеньки
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:01

  flyman написав:кинь кілька для високовартісної квіточки-черешеньки
не надо его пугать. что он тебе сделал? я не поддерживаю с топором на тцк если што.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:05

  hume написав:
  Shaman написав:ви бачили скільки зараз Раша поставляє газу по трубах - якись відсотки. що так закольцовувати? замінять постачальника й не помітять...

За январь – июнь 2023-го «Нафтогаз» заработал на транзите 19,2 млрд грн (почти $700 млн), или более 15% дохода группы, свидетельствует консолидированная отчетность компании.

Копейки так копейки.
Повангую, как только закончится контракт на транзит газа и мы его не продлим, на следующий день кацапы разнесут ключевые узлы гтс

Це один з основних факторів який вказує на договорняк .
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:14

  vitaliiangel написав: На миллиард долларов ежемесячно: ЕС до сих пор импортирует 50% российского сжиженного газа
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/8/707479/
як лицемірно поводить себе європа.
Хоча нам більше допомоги виділяють чи ні
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли політичної угоди щодо створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки,

https://www.dw.com/uk/50-mlrd-evro-dla- ... a-68182469 50/4= 12,5 в міс але тут і кредити теж , тобто нам дають стільки ж в місяць як росіянам за газ… :| :shock:
Востаннє редагувалось yama в Чет 07 бер, 2024 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:34

  hume написав:
  Shaman написав:ви бачили скільки зараз Раша поставляє газу по трубах - якись відсотки. що так закольцовувати? замінять постачальника й не помітять...

За январь – июнь 2023-го «Нафтогаз» заработал на транзите 19,2 млрд грн (почти $700 млн), или более 15% дохода группы, свидетельствует консолидированная отчетность компании.

Копейки так копейки.
Повангую, как только закончится контракт на транзит газа и мы его не продлим, на следующий день кацапы разнесут ключевые узлы гтс

Насколько я понимаю контракт закончится с орками. Его не продлевают. Но никто не может помешать платить ЕС в бюджет Украины по контракту транзита, и в бюджет оркостана за газ.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:34

стамбул-3

У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
В Украину приехал представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Он обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком тему мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта.
фамилия у представителя ещё та или это намёк?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:40, всього редагувалось 3 разів.
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  #<1 ... 7059706070617062>
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