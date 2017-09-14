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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7059706070617062
Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:38

  vitaliiangel написав:
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита

Зустрічати 8 березня в Істамбулі.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:41

  flyman написав:
  vitaliiangel написав:
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита

Зустрічати 8 березня в Істамбулі.

надень на встречу чистые шортики.
Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:44

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:Зустрічати 8 березня в Істамбулі.

надень на встречу чистые шортики.

Хіба так зустрічають Пурим?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 07 бер, 2024 23:51

Китай активізувався

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую в свое время признают и Россия, и Украина.

По его словам, конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

"Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир", - сказал Ван.

www.rbc.ua/ukr/news/kitay-pidtrimue-pro ... 96365.html
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