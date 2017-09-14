У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Зустрічати 8 березня в Істамбулі.
надень на встречу чистые шортики.
Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.