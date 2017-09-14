Додано: Чет 07 бер, 2024 22:58

vitaliiangel написав: только что видос смотрел. офигів)) только что видос смотрел. офигів))

Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня неожиданно.[/quote]Так а что хотели,чтоб тех, кто тебя насильно закидывает в бус встречали цветами. Те, кто это санкционировал вообще не разбираются в человеческой природе. Правда мне начинает казаться, что такое устрашение как бусификацияА) рассчитано на кацапское СМИ, реально завтра видео избиения тцкшников будет во всех пропагандонских каналахБ) каждый ухылянт после устрашения бусиком готов отдать последние нахомяченные 10 тысяч баксов. Ибо за 5 куе мутные люди доведут только до Тисы.