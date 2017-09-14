hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
vitaliiangel написав:только что видос смотрел. офигів))
Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня неожиданно. https://t.me/c/1172830166/75919[/quote] Так а что хотели,чтоб тех, кто тебя насильно закидывает в бус встречали цветами. Те, кто это санкционировал вообще не разбираются в человеческой природе. Правда мне начинает казаться, что такое устрашение как бусификация А) рассчитано на кацапское СМИ, реально завтра видео избиения тцкшников будет во всех пропагандонских каналах Б) каждый ухылянт после устрашения бусиком готов отдать последние нахомяченные 10 тысяч баксов. Ибо за 5 куе мутные люди доведут только до Тисы.
як лицемірно поводить себе європа. Хоча нам більше допомоги виділяють чи ні
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли політичної угоди щодо створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки,
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
В Украину приехал представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй. Он обсудил с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком тему мирного урегулирования российско-украинского военного конфликта.
фамилия у представителя ещё та или это намёк?
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:40, всього редагувалось 3 разів.
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
У Туреччину з офіційним візитом 8 березня прибуде президент Володимир Зеленський. Він говоритиме з президентом Реджепом Ердоганом про турецько-українські відносини, війну, зерновий коридом і пошуки миру в регіоні, повідомили в турецькому директораті комунікацій.
В Турции ведётся подготовка к официальному визиту президента России Владимира Путина, однако окончательные сроки пока не определены. Об этом сообщили в администрации турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.
Турция готова снова принять переговоры Украины и России в Стамбуле, — президент Эрдоган в видеообращении к участникам прошедшего в Албании саммита
Зустрічати 8 березня в Істамбулі.
надень на встречу чистые шортики.
Зеленський призначив Валерія Залужного на посаду посла України у Великій Британії, повідомили в МЗС України.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 07 бер, 2024 23:44, всього редагувалось 1 раз.