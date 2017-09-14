Додано: П'ят 08 бер, 2024 00:21

_hunter написав: ............

>>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом

может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами? ............>>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампомможет быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами?

>>> И какое условие выставляет Трамп для России ?

возврат санкций/потолка на нефтянку ? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...



тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы >>> То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ?тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы

Припустімо трамп прийде, в нас є план співпраці з ним?

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Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще.

Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?

Всё возможно, но вряд ли. Слишком далеко до выборов.Спорить не буду, недостаточно информации.Так санкции/потолок на нефтянку никто не отменял.1. Сегодня это не проблема Трампа. "Льёт" не он, а Байден.2. Если пропишут соответствующие условия (постоянный нейтралитет = невступление в НАТО, сильные ограничения ЗСУ, более-менее официальное признание даже сегодняшних завоеваний РФ, возможно, ещё что-то в таком же духе), то России не будет смысла нарушать условия. Украина будет примерно в положении Беларуси.Но почему-то думаю, что на такие уступки Трамп не пойдёт.немає планів ані с Трампом, ані с Байденом.Всі плани. И хто краще, хз (хто зна).у нас немає и не може бути "тренда, направленого на покращення стратегічних позицій". Для цього немає озброєнь.При Байдені треба було домовлятись рік тому. Зараз що Байден, що Трамп... Хрен редьки не слаще. Умови погані.