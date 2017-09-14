Посольство США в РФ предупредило об угрозе террористической опасности в РФ в ближайшие 48 часов.
"Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в течение следующих 48 часов"
_hunter написав:............ >>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами?
Всё возможно, но вряд ли. Слишком далеко до выборов. Спорить не буду, недостаточно информации.
>>> И какое условие выставляет Трамп для России ? возврат санкций/потолка на нефтянку? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...
Так санкции/потолок на нефтянку никто не отменял.
>>> То что будет делать Трамп, когда (даже не если) Путин нарушит условия (а Путин обязательно нарушит) ? тут главный вопрос в другом: а сейчас ему что делать? -- лить сотни лярдов непойми сколько лет? -- ну такие себе перспективы
1. Сегодня это не проблема Трампа. "Льёт" не он, а Байден. 2. Если пропишут соответствующие условия (постоянный нейтралитет = невступление в НАТО, сильные ограничения ЗСУ, более-менее официальное признание даже сегодняшних завоеваний РФ, возможно, ещё что-то в таком же духе), то России не будет смысла нарушать условия. Украина будет примерно в положении Беларуси. Но почему-то думаю, что на такие уступки Трамп не пойдёт.
Banderlog
Припустімо трамп прийде, в нас є план співпраці з ним? ........... Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще. Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
У нас немає планів ані с Трампом, ані с Байденом. Всі плани у них. И хто краще, хз (хто зна). Сьогодні у нас немає и не може бути "тренда, направленого на покращення стратегічних позицій". Для цього немає озброєнь. При Байдені треба було домовлятись рік тому. Зараз що Байден, що Трамп... Хрен редьки не слаще. Умови погані.
Banderlog написав:Поки плану шо робити якщо не виграють демократи не видно... і ще. Ми ведем війну за те щоб ставити вимоги на мирних переговорах з позицій кращих ніж на даний момент. В нас точно тренд направлений на покращення стратенічних позицій? Може договорюватись треба при байдені?
здесь некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы. Моё мнение договариваться нужно сейчас, пока нам есть чем наносить урон русской авиации и флоту. Когда ракеты для хаймарсов и морские дроны закончатся, с нами разговаривать будут иначе.
Когда закончатся ракеты для хаймарсов ничего не изменится - сегодня противник понимает, что они заканчиваются, это примерно то же самое. Морские дроны, вроде, наши?
hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
барабашов написав:Телега пишет шо частный канал Где посмотреть видео без этих закидонов???
Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?
Ранее глава словацкого МИД провел закрытую встречу с Сергеем Лавровым и заявил об отказе от военной и финансовой помощи Киеву. В Праге эту встречу назвали "проблематичной".
Правительство Чехии приостанавливает совместные заседания с кабинетом министров Словакии на ближайшие месяцы. Об этом кабмин Чехии сообщил вечером в среду, 6 марта. "Невозможно скрыть, что существуют разногласия по некоторым очень важным вопросам", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он также добавил, что считает закрытую встречу главы МИД Словакии Юрая Бланара с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся в начале марта в Анталии, "проблематичной".
В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение чешских властей. "Мы не будем ставить под угрозу отношения между словаками и чехами из-за тщеславия или других мотивов, которые никак не касаются чешско-словацкого сосуществования", - заявил он в четверг, 7 марта, чешскому агентству CTK.