Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".
0:14 ........ "По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук", — заявил Павел, выступая перед журналистами. По его словам, это удалось сделать благодаря вкладу Норвегии.
Этот отчет подхватили мировые агентства и украинские СМИ.
Но координатор этой чешской инициативы Томаш Пояр сообщил газете Denik N, что президент Павел, видимо, имел в виду, что Прага собрала достаточно средств для первой партии снарядов, а не на всё запланированное количество боеприпасов.
Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".
Площадь подобного предлриятия несколько квадратных километров. Ущерб может нанести либо ковровая бомбардировка либо тактическое ЯО(чего физически, как начинка для ракеты небольшого обьёма, просто не существует). Поэтому, по аналогии с нашими заводами, бить надо в существующие системы ГРП высокого давления и главное подачи этого газа в конвертера, цех нагревательных колодцев и домны. Возможно плохо защищены линии ввода 250/500Кв извне и сами подстанции, а учитывая масло в трансформаторах и пожары от КЗ высоковольтных линий... В общем надо продолжать долбить.