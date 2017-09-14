hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже
барабашов написав:Телега пишет шо частный канал Где посмотреть видео без этих закидонов???
Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?
Ранее глава словацкого МИД провел закрытую встречу с Сергеем Лавровым и заявил об отказе от военной и финансовой помощи Киеву. В Праге эту встречу назвали "проблематичной".
Правительство Чехии приостанавливает совместные заседания с кабинетом министров Словакии на ближайшие месяцы. Об этом кабмин Чехии сообщил вечером в среду, 6 марта. "Невозможно скрыть, что существуют разногласия по некоторым очень важным вопросам", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он также добавил, что считает закрытую встречу главы МИД Словакии Юрая Бланара с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся в начале марта в Анталии, "проблематичной".
В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение чешских властей. "Мы не будем ставить под угрозу отношения между словаками и чехами из-за тщеславия или других мотивов, которые никак не касаются чешско-словацкого сосуществования", - заявил он в четверг, 7 марта, чешскому агентству CTK.
Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".
0:14 ........ "По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук", — заявил Павел, выступая перед журналистами. По его словам, это удалось сделать благодаря вкладу Норвегии.
Этот отчет подхватили мировые агентства и украинские СМИ.
Но координатор этой чешской инициативы Томаш Пояр сообщил газете Denik N, что президент Павел, видимо, имел в виду, что Прага собрала достаточно средств для первой партии снарядов, а не на всё запланированное количество боеприпасов.
Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.
Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".
Площадь подобного предлриятия несколько квадратных километров. Ущерб может нанести либо ковровая бомбардировка либо тактическое ЯО(чего физически, как начинка для ракеты небольшого обьёма, просто не существует). Поэтому, по аналогии с нашими заводами, бить надо в существующие системы ГРП высокого давления и главное подачи этого газа в конвертера, цех нагревательных колодцев и домны. Возможно плохо защищены линии ввода 250/500Кв извне и сами подстанции, а учитывая масло в трансформаторах и пожары от КЗ высоковольтных линий... В общем надо продолжать долбить.