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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7059706070617062>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 00:47

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Поражение Украины, - это поражение американского оружия.
афганистан это победа или поражение американского оружия? Ничё что там могут иначе смотреть на эти вопросы.
  vt313 написав:И любой покупатель на это именно так и посмотрит.
и "любой покупатель" вместо условного хаймарса/абрамса купит что то у Северной Кореи да? Логика. Рынок вооружения давно сформирован. Может за исключением беспилотников.

Сформирован.
Но не дали Турции Патриотов, они купили С-400. Был запрет на поставку Ф-16, начали переговоры с другими.
По многим позициям есть варианты.
Самое новое обычно не продают.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 01:08

  Xenon написав:звичайно все розумію, але посол мабуть повинен знати як мінімум мову, всякі етикети і т.п. (можливо все то є в данному випадку), але більш виглядає як якесь заслання подалі

Залужный назначен на должность посла Украины в Великобритании, - МИД Украины

(https://mfa.gov.ua/news/komentar-pressl ... orolivstvi)

Насколько читал о Залужном, с англ. языком у него проблем нет.
Сложности со "всякими этикетами" несколько преувеличены. Связи и авторитет в Великобритании у него уже есть.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 01:59

  vitaliiangel написав:
  Бетон написав:
  hume написав:Когда то написал, что скоро тцк начнут отгребать, не может игра долго идти в одну калитку. На фоне ежедневной бусификации нервы у людей не выдерживают В Черновицкой области работников тцк сбили автомобилем, били топорами и разбили стекла в их машине. И дальше будет только хуже

только что видос смотрел. офигів))

Еще коменты почитайте. Это реальные настроения людей. Даже для меня овернеожиданно.
https://t.me/c/1172830166/75919

Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:17

  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???


Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:22

  hume написав:Б) каждый ухылянт после устрашения бусиком готов отдать последние нахомяченные 10 тысяч баксов. Ибо за 5 куе мутные люди доведут только до Тисы.


У меня те же мысли - стране и армии от бусификации пользы 0, а вот лично тем кому заносят видимо наоборот, чем больше треша тем выгодней. Этакий вариант "заплати налоги и живи спокойно (в Европе)"
katso
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 02:57

Ранее глава словацкого МИД провел закрытую встречу с Сергеем Лавровым и заявил об отказе от военной и финансовой помощи Киеву. В Праге эту встречу назвали "проблематичной".

Правительство Чехии приостанавливает совместные заседания с кабинетом министров Словакии на ближайшие месяцы. Об этом кабмин Чехии сообщил вечером в среду, 6 марта. "Невозможно скрыть, что существуют разногласия по некоторым очень важным вопросам", - заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он также добавил, что считает закрытую встречу главы МИД Словакии Юрая Бланара с главой МИД России Сергеем Лавровым, состоявшейся в начале марта в Анталии, "проблематичной".

В ответ премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскритиковал решение чешских властей. "Мы не будем ставить под угрозу отношения между словаками и чехами из-за тщеславия или других мотивов, которые никак не касаются чешско-словацкого сосуществования", - заявил он в четверг, 7 марта, чешскому агентству CTK.

https://www.dw.com/ru/cehia-priostanovila-konsultacii-so-slovakiej-izza-vzgladov-na-vojnu-v-ukraine/a-68465228
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 03:10

Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".

https://www.dw.com/ru/v-cerepovce-bespilotnik-atakoval-kombinat-severstali/a-68467534
Замечу, что Череповец примерно вдвое дальше от Украины, чем Москва. Интересно, откуда запущен дрон.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 03:26

0:14
........
"По состоянию на сегодняшнее утро мы собрали общую сумму на закупку всех боеприпасов, то есть 800 тысяч штук", — заявил Павел, выступая перед журналистами. По его словам, это удалось сделать благодаря вкладу Норвегии.

Этот отчет подхватили мировые агентства и украинские СМИ.

Но координатор этой чешской инициативы Томаш Пояр сообщил газете Denik N, что президент Павел, видимо, имел в виду, что Прага собрала достаточно средств для первой партии снарядов, а не на всё запланированное количество боеприпасов.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 04:04

:| :|
  ЛАД написав:
Беспилотный летательный аппарат атаковал металлургический комбинат "Северсталь" в Череповце в четверг утром, 7 марта. Первым об этом сообщило местное издание "Череповецкая истина", позднее информацию об "инциденте" подтвердил временно исполняющий обязанности губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Филимонов сообщил, что БПЛА"неустановленного происхождения" попал в доменную печь предприятия "Северстали". "На месте происшествия работают оперативные и следственные службы. Мы держим ситуацию на контроле с 05:40 утра, ожидали заключения следственных органов", – написал врио губернатора. Филимонов также отметил, что пострадавших в результате происшествия нет, а работа печи, в которую попал беспилотник, не была нарушена. При этом издание "Череповецкая истина" сообщает о том, что печь "взорвалась".

https://www.dw.com/ru/v-cerepovce-bespilotnik-atakoval-kombinat-severstali/a-68467534
Замечу, что Череповец примерно вдвое дальше от Украины, чем Москва. Интересно, откуда запущен дрон.

Площадь подобного предлриятия несколько квадратных километров. Ущерб может нанести либо ковровая бомбардировка либо тактическое ЯО(чего физически, как начинка для ракеты небольшого обьёма, просто не существует). Поэтому, по аналогии с нашими заводами, бить надо в существующие системы ГРП высокого давления и главное подачи этого газа в конвертера, цех нагревательных колодцев и домны. Возможно плохо защищены линии ввода 250/500Кв извне и сами подстанции, а учитывая масло в трансформаторах и пожары от КЗ высоковольтных линий...
В общем надо продолжать долбить.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Xenon написав:Китай активізувався

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую в свое время признают и Россия, и Украина.

По его словам, конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

"Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир", - сказал Ван.

http://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-pidtri ... 96365.html
https://www.unian.net/world/peregovory-mezhdu-rf-i-ukrainoy-v-isw-obyasnili-dlya-chego-eto-kitayu-12566724.html?utm_source=telegram&utm_medium=social&utm_campaign=unian_channel
GALeon
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