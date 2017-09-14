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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7059706070617062
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:40

  katso написав:
  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???


Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?


обстановка дійсно сюрреалістична, і реакція тцк та поліції мяко кажучи дивує. Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
Є ще варіант що хлопці з сокирами - місцеві безбашені психи/реднеки, і поліція їх знає, тому й вирішили не звязуватися, щоб не довелось їх пристрелити
Letusrock
 
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