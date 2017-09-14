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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7059706070617062
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:40

  katso написав:
  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???


Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?


обстановка дійсно сюрреалістична, і реакція тцк та поліції мяко кажучи дивує. Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
Є ще варіант що хлопці з сокирами - місцеві безбашені психи/реднеки, і поліція їх знає, тому й вирішили не звязуватися, щоб не довелось їх пристрелити
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:30

  Letusrock написав:Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
в крупных городах есть такой развод, разводила кидается вам под колёса, по касательной на капот или на крыло, там своя техника есть. С виду выглядит эффектно, потом с водилы сбиваются деньги. Травматизм нулевой. Иначе можно и хребет сломать. Для хорошей постановки тцкашник должен был лежать и корчиться от боли. Тут не продумали. Поведение полиции противоречит инструкциям, топор - риск для жизни. А они наблюдают как на скачках. Тоже не продумали. Окончательно фуфло выдают спокойные руки оператора, то есть ситуация ожидаемая. Он знает что снимает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:53

Бывшего главкома ВСУ Залужного назначат послом Украины в Великобритании
https://www.bbc.com/russian/articles/c4nl7wegd2do
конфликт Зе и За тоже постановка. Перед неприятным договорняком убирают, чтобы сохранить ему рейтинг. Вероятно вместо Зе на выборы пойдёт За. Если просуммировать их рейтинги цифра получится большая. Британия - ключевой партнёр в Европе и политического конкурента (ПАП или ЮВТ) туда послом не пошлют. ИПСО про конфликт и конкуренцию рассыпался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы имеем дело с актеришками.
Вы слышали наигранный типа американский акцент у невтика?
А постанова с шефиром

В данном случае: в каждом пгт РТЦК и часто приезжают залётные рейды на отлов. Такое сейчас везде.
Местные ТЦК их не знают. Вот эти двое на рейде и попали
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:24

  Бетон написав:Мы имеем дело с актеришками.
скорее в политику пришла эпоха тик тока ну как на рф эпоха зомбоящика.
vitaliiangel
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