katso написав:

барабашов написав: Телега пишет шо частный канал

Где посмотреть видео без этих закидонов??? Телега пишет шо частный каналГде посмотреть видео без этих закидонов???

Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?