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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 706070617062706370647065>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 08:40

  katso написав:
  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???


Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?


обстановка дійсно сюрреалістична, і реакція тцк та поліції мяко кажучи дивує. Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
Є ще варіант що хлопці з сокирами - місцеві безбашені психи/реднеки, і поліція їх знає, тому й вирішили не звязуватися, щоб не довелось їх пристрелити
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:30

  Letusrock написав:Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
в крупных городах есть такой развод, разводила кидается вам под колёса, по касательной на капот или на крыло, там своя техника есть. С виду выглядит эффектно, потом с водилы сбиваются деньги. Травматизм нулевой. Иначе можно и хребет сломать. Для хорошей постановки тцкашник должен был лежать и корчиться от боли. Тут не продумали. Поведение полиции противоречит инструкциям, топор - риск для жизни. А они наблюдают как на скачках. Тоже не продумали. Окончательно фуфло выдают спокойные руки оператора, то есть ситуация ожидаемая. Он знает что снимает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 09:53

Бывшего главкома ВСУ Залужного назначат послом Украины в Великобритании
https://www.bbc.com/russian/articles/c4nl7wegd2do
конфликт Зе и За тоже постановка. Перед неприятным договорняком убирают, чтобы сохранить ему рейтинг. Вероятно вместо Зе на выборы пойдёт За. Если просуммировать их рейтинги цифра получится большая. Британия - ключевой партнёр в Европе и политического конкурента (ПАП или ЮВТ) туда послом не пошлют. ИПСО про конфликт и конкуренцию рассыпался.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мы имеем дело с актеришками.
Вы слышали наигранный типа американский акцент у невтика?
А постанова с шефиром

В данном случае: в каждом пгт РТЦК и часто приезжают залётные рейды на отлов. Такое сейчас везде.
Местные ТЦК их не знают. Вот эти двое на рейде и попали
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:44

пишут что голосов на закон про мобилизацию нет.

  yama написав:
  vitaliiangel написав: На миллиард долларов ежемесячно: ЕС до сих пор импортирует 50% российского сжиженного газа
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2023/12/8/707479/
як лицемірно поводить себе європа.
Хоча нам більше допомоги виділяють чи ні
Рада Європейського Союзу та Європейський парламент досягли політичної угоди щодо створення фонду допомоги Україні Ukraine Facility обсягом 50 мільярдів євро у багаторічному бюджеті ЄС на 2024-2027 роки,

https://www.dw.com/uk/50-mlrd-evro-dla- ... a-68182469 50/4= 12,5 в міс але тут і кредити теж , тобто нам дають стільки ж в місяць як росіянам за газ… :| :shock:
дают 17,3 на весь 2024год
Судячи по заявам, то замість 18 млрд € цього року по Ukraine Facility ми отримаємо лише 16 млрд €.

💶Не дуже то і зрада, ці 2 млрд € (2,17 млрд $) воно то залишається теж для нас, але на наступні роки 25-27. Просто нам цей рік ще важче буде закрити.

І виходить що від ЄС ми максимум можемо отримати 17,36 млрд у доларах США.
🌐Плюс 5,4 млрд $. Японія 🇯🇵 ще 1,8 млрд $.

💰 Враховуючи, що наша потреба 37,3 млрд$, то ЄС-МВФ- частини Японії виходить ще потрібно знайти 12-13 млрд $.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 10:54

  Xenon написав:Китай активізувався

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую в свое время признают и Россия, и Украина.

По его словам, конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

"Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир", - сказал Ван.

http://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-pidtri ... 96365.html

Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка.
Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа.
Трамп президент це катастрофа для китайців.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:02

  freeze написав:
Banderlog написав:Тепер на рахунок 3 років. Даж якщо приймуть то це буде у випадку відсутності загострення на фронті.

У нас народ в принципе настроился на три года службы, если тут будет обман, мне даже тяжело представить морально-психологические последствия, количество СЗЧ и итальянских забастовщиков с принципом делаю медленно, делаю хреново, а что ты мне сделаешь из армии уволишь ?


Тут, у тил.забезпеченні, чувак бив себе копитом у грудя, і клявся, що на два роки він звалює. Не звалив...

А от від тих 60тис, які на нулях -- і два роки чекати не треба. Звалювали і до річниці.
Поки ми були на нулях, то мали власні “круглі дати”. Напр., пів року. Або зависока смертність і надто сильне відчуття, що падлючне командування нічорта ж не зробило для збереження наших життів. От з Овдіївки відступили, а там ніц не накопано і не збудовано. “ніколи такого не було і от знову...”
Є стійке відчуття ніби все робиться, аби герої таких гар.точок йшли в сзч і ставали “злочинцями”.
І їх надто мало, аби причиною було саме лише бажання “зекономити” (“зайву” пенсію від 55до65, комірне, транспорт).
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:11

  fler написав:
  _hunter написав:скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".

Дядя Петя, ты дурак? (с)
Кількість населення - це найважливіше, що треба знати. Від цього показника ведуть розрахунки майже всіх макропоказників. Це - основа прогнозування доходів і витрат, розробки різноманітних планів і стратегій.

Точно? -- а предыдущие 30 лет как обходились? -- и точно ли еще лет 30 так же протянут? :roll:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:12

  UA написав:
  Xenon написав:Китай активізувався

Китай поддерживает проведение мирной конференции по Украине, - глава МИД

Китай выступает за проведение международной мирной конференции, которую в свое время признают и Россия, и Украина.

По его словам, конференция должна обеспечить участие всех сторон и честное обсуждение всех мирных планов.

"Все конфликты должны заканчиваться за столом переговоров. Чем раньше начнутся переговоры, тем быстрее наступит мир", - сказал Ван.

http://www.rbc.ua/ukr/news/kitay-pidtri ... 96365.html

Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка.
Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа.
Трамп президент це катастрофа для китайців.

Трамп - это обезьяна с гранатой.
Тактически он Китаю не выгоден, но стратегически он будет, разрушая все устоявшиеся договоренности вокруг себя, играть на стороне глобального юга.
Разгавкавшись в своей напыщенной манере со всеми союзниками он параллельно бросится строить королевство непогрешимого себя в Штатах.
Его в этом благом начинании радостно подлержит рашка, а Китай будет тыкать в Штаты пальцем и говорить, что Америка от нас ничем не отличается, кроме того, что там у власти непредсказуемый царек, плюющийся во все стороны ядовитой слюной.
Востаннє редагувалось antey1969 в П'ят 08 бер, 2024 11:13, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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