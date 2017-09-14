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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70617062706370647065>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:13

  UA написав:Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка.
Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа.
Трамп президент це катастрофа для китайців.

Китаю слід прискоритись із закінченням війни в Україні, якщо він хоче перемоги Байдена.
Підтримка рф у цій війні = підтримка трампа. Трамп може помножити на нуль обох - пу та Сі. Визнати рф країною-терористкою та вивести інвестиції США з Китаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:14

  sens написав:
  _hunter написав:
  sens написав: нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє

скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

5 років відсидіти ?) Сісти при таких раскладах можна в Україні,а вийти десь в Сибіру!?

всяко лучше чем месяц/два в харьковских окопах, а потом "ой, пропал без вести"...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп единственный, кто заставил Европу увеличить бюджет на военные расходы в НАТО на угрозы, которые сама Европа и взрастила в лице путина. "Одной рукой вы платите росии, второй клянчите деньги у США для НАТО для безопасности в вашем же континенте. Это абсурд"

Трамп закончит войну.

А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет
Востаннє редагувалось Бетон в П'ят 08 бер, 2024 11:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:20

  vitaliiangel написав:
закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

Полиция принимать участие в рейдах тцк вообще не имеет никакого желания, это инфо от полиции. Пытаются всячески дистанцироваться от действий тцк. Ну и вписаться за кого то это больше из голливудских фильмов. Сильно много вы видели вписывающихся за людей, которых пакуют в бусик?
Видео странное, но в западной части страны своя атмосфера, там мобилизация происходит в жёстком виде с самого начала войны, да и инсценировка с человеком на коне как бы совсем уж из области фантастики. :mrgreen:
Возможно у местных какие-то конфликты, а военная форма сейчас это скорее как норма. Всё правительство оделось в зелёное, как вождь))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:22

  vitaliiangel написав:
  katso написав:
  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???

Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини... :lol:

моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:23

  antey1969 написав:
  UA написав:
  Xenon написав:Китай активізувався

Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка.
Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа.
Трамп президент це катастрофа для китайців.

Трамп - это обезьяна с гранатой.
Тактически он Китаю не выгоден, но стратегически он будет, разрушая все устоявшиеся договоренности вокруг себя, играть на стороне глобального юга.
Разгавкавшись в своей напыщенной манере со всеми союзниками он параллельно бросится строить королевство непогрешимого себя в Штатах.
Его в этом благом начинании радостно подлержит рашка, а Китай будет тыкать в Штаты пальцем и говорить, что Америка от нас ничем не отличается, кроме того, что там у власти непредсказуемый царек, плюющийся во все стороны ядовитой слюной.

в политике все несколько сложнее: в Европе заговорили про "дерискофикацию" от Китая не потому, что там Уйгуров утюжат, а потому, что ихние электрички вполне бодро начали местную автоиндустрию хоронить.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:24

  _hunter написав:
  sens написав:
  _hunter написав:скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).

5 років відсидіти ?) Сісти при таких раскладах можна в Україні,а вийти десь в Сибіру!?

всяко лучше чем месяц/два в харьковских окопах, а потом "ой, пропал без вести"...

а це лайно якось можна забанити? бо такі заклики це вже реальна зрада та стаття. тому на форумі воно може, а у житі язик у сраці.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:25

  hume написав:Сильно много вы видели вписывающихся за людей, которых пакуют в бусик?
полиция как раз в такие моменты отсутствует. потому что есть ст. 146 УК Украины. Каким образом тцкашникам разрешили её нарушать я хз.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 11:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:25

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  katso написав:Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини... :lol:

моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо

>>> що з того? яке мали право?
ну как бы да: с точки зрения закона -- вполне допустимая защита от похищения...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:30

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини... :lol:

моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо

>>> що з того? яке мали право?
ну как бы да: с точки зрения закона -- вполне допустимая защита от похищения...

я свою думку про тебе вже сказав. особисто тебе - яке викрадення - по шапці б дали й пішов би як миленький ;)

за законом це напад на представника влади. єдине, що його захищає - всі знають, що він дурник й топором лише розмахує, але нікого не зачепить. а застрелиш такого - смороду буде вище кришу, хоча за законом виправдають.
Shaman
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