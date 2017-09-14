_hunter написав:............ >>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами?
Всё возможно, но вряд ли. Слишком далеко до выборов. Спорить не буду, недостаточно информации.
>>> И какое условие выставляет Трамп для России ? возврат санкций/потолка на нефтянку? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...
Так санкции/потолок на нефтянку никто не отменял.
Да, но мы же обсуждаем вариант "Мирного договора" и "что будет в случае нарушения": после подписания санкции снимут. Они же будут "палкой" на случай нарушения.
UA написав:Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка. Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа. Трамп президент це катастрофа для китайців.
Китаю слід прискоритись із закінченням війни в Україні, якщо він хоче перемоги Байдена. Підтримка рф у цій війні = підтримка трампа. Трамп може помножити на нуль обох - пу та Сі. Визнати рф країною-терористкою та вивести інвестиції США з Китаю.
Shaman написав:за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини...
моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо
>>> що з того? яке мали право? ну как бы да: с точки зрения закона -- вполне допустимая защита от похищения...
я свою думку про тебе вже сказав. особисто тебе - яке викрадення - по шапці б дали й пішов би як миленький
за законом це напад на представника влади. єдине, що його захищає - всі знають, що він дурник й топором лише розмахує, але нікого не зачепить. а застрелиш такого - смороду буде вище кришу, хоча за законом виправдають.
мне на твое мнение ... -- ну ты понял
>>> за законом це напад на представника влади это _только_ если он действует в пределах своих полномочий. Нарушающий Закон преступник -- "представником влади" быть перестает ровно в момент нарушения.
katso написав:Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?
закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?
за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини...
моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо
Менты, которые убили пьяного мужика недавно, на пустом месте, тоже не в Бахмуте воевали. Они воюют со своим населением. Поэтому те, у кого выставлен прямой с упором от ноги, могут спокойно обороняться. Тем более после такого удара память отшибает
vitaliiangel написав:detroytred а вы больше не пропадайте .
Та ну нафіг)) Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".
Мене тепер в дописувачі й калачом нє заманішь)). Читати набагато цікавіше... і корисніше. Є час на увагу до думок інших, до того ж не тільки форумних. Своє кнопкодавство (тим паче по безглуздому спростуванню безпідставних хатєлок) забирає його.
Так що всім дописувачам велика подяка. Пишіть більше своїх різних думок. Цікаво. А я вибачаюсь за егоїзм.