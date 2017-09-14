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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7062706370647065>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:30

  ЛАД написав:
  _hunter написав:............
>>> Так и сейчас помощь Украине блокируется респами, а по сути Трампом
может быть сейчас идет "генеральная репетиция"? -- дают зеле время "на подумать" -- как он Пэрэмагать собирается без западной помощи -- таки лопатами? :roll:

Всё возможно, но вряд ли. Слишком далеко до выборов.
Спорить не буду, недостаточно информации.

>>> И какое условие выставляет Трамп для России ?
возврат санкций/потолка на нефтянку? -- аналитики говорят, что с экономикой там все плохо...

Так санкции/потолок на нефтянку никто не отменял.

Да, но мы же обсуждаем вариант "Мирного договора" и "что будет в случае нарушения": после подписания санкции снимут. Они же будут "палкой" на случай нарушения.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:35

  fler написав:
  UA написав:Бабусі на лавочці кажуть що Китай і є автором договорняка.
Кажуть що війна в Укрїні посилила позиції Трампа.
Трамп президент це катастрофа для китайців.

Китаю слід прискоритись із закінченням війни в Україні, якщо він хоче перемоги Байдена.
Підтримка рф у цій війні = підтримка трампа. Трамп може помножити на нуль обох - пу та Сі. Визнати рф країною-терористкою та вивести інвестиції США з Китаю.

вы, эту новость в прошлом году пропустили?
https://edition.cnn.com/2023/10/25/econ ... index.html
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:38

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини... :lol:

моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо

>>> що з того? яке мали право?
ну как бы да: с точки зрения закона -- вполне допустимая защита от похищения...

я свою думку про тебе вже сказав. особисто тебе - яке викрадення - по шапці б дали й пішов би як миленький ;)

за законом це напад на представника влади. єдине, що його захищає - всі знають, що він дурник й топором лише розмахує, але нікого не зачепить. а застрелиш такого - смороду буде вище кришу, хоча за законом виправдають.

мне на твое мнение ... -- ну ты понял :lol:

>>> за законом це напад на представника влади
это _только_ если он действует в пределах своих полномочий. Нарушающий Закон преступник -- "представником влади" быть перестает ровно в момент нарушения.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:40

  Shaman написав:
  vitaliiangel написав:
  katso написав:Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

за логікою цього придурка треба було просто пристрелити, як це зробили у будь-якій нормальній країні. але уявляю скільки б соплей було на форумі - за що??? на замахнувся сокирою на людей, що з того? яке мали право? довели людини... :lol:

моя думка - місцевий дурник, якого всі знають. в принципі не шкідливий, але неадекват. обрали варіант - не чіпай лайно, саме заспокоїться. бо альтернатива - лише застрелити. так й живемо


https://varta1.com.ua/news/z-sokiroyu-k ... 77913.html
))
Порівняйте свої хфантазії зі стелі (сорян, думки-хотєлки, на яких хочеться будувати) з інфо від "командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський."
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:44

detroytred а вы больше не пропадайте . Кое кто вас читает и ваше мнение ценит.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Менты, которые убили пьяного мужика недавно, на пустом месте, тоже не в Бахмуте воевали. Они воюют со своим населением.
Поэтому те, у кого выставлен прямой с упором от ноги, могут спокойно обороняться. Тем более после такого удара память отшибает
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:54

Бетон
Менты, которые убили пьяного мужика недавно, на пустом месте, тоже не в Бахмуте воевали.


Це того, який ударом збив з ніг напарницю поліянтку? Дійсно ні за що застрелили.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:56

  vitaliiangel написав:detroytred а вы больше не пропадайте .

Та ну нафіг))
Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".

Мене тепер в дописувачі й калачом нє заманішь)).
Читати набагато цікавіше... і корисніше. Є час на увагу до думок інших, до того ж не тільки форумних. Своє кнопкодавство (тим паче по безглуздому спростуванню безпідставних хатєлок) забирає його.

Так що всім дописувачам велика подяка. Пишіть більше своїх різних думок. Цікаво.
А я вибачаюсь за егоїзм.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 11:59

  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred а вы больше не пропадайте .

Та ну нафіг))
Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".

Извращенец во всём. П - постоянство )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:00

Якщо захочете відповісти, є тема «пенсії в Україні»)

detroytred ,


Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".


«Коли тобі проіндексували пенсію…» :D


Зображення
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 бер, 2024 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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  #<1 ... 7062706370647065>
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