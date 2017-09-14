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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70637064706570667067>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:00

  detroytred написав:Мене тепер в дописувачі й калачом нє заманішь)).
Читати набагато цікавіше... і корисніше.
ваши настроения мне понятны.. У меня было несколько раз желание удалить учётку и навеки стать "анонимным читателем". Но уважение к некоторым форумчанам остановило. по вашей ссылке
Він не розуміє, чому окремі представники ТЦК поводяться саме в такий спосіб, дозволяючи дискредитувати себе в очах суспільства і міжнародних партнерів: «Нам військовим це незрозуміло».
пусть Денис Ярославський мне напишет я ему на пальцах объясню откуда берётся хамство и бескультурье.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:05

vitaliiangel ,
Но уважение к некоторым форумчанам остановило.


Ой ли? :D Не ломка ли, сил терпеть которую есть лишь неделя?))

А так вообще готовить для Успиха мэмчики с орангутангами можно и дальше сидя в засаде через ЛС)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:05

  detroytred написав:
https://varta1.com.ua/news/z-sokiroyu-k ... 77913.html
))
Порівняйте свої хфантазії зі стелі (сорян, думки-хотєлки, на яких хочеться будувати) з інфо від "командира підрозділу розвідки Сухопутних військ ЗСУ Денис Ярославський."


Він не розуміє, чому окремі представники ТЦК поводяться саме в такий спосіб, дозволяючи дискредитувати себе в очах суспільства і міжнародних партнерів: «Нам військовим це незрозуміло».


Как я и подозревал на заказной ролик не тянет. Ну не хватило бы мозгов у "режиссёра" посадить мужика с топором на коня))

Очень просто. Те, кто всегда был никем, получают чуть-чуть власти и у них "едет крыша", тем более когда получаешь индульгенцию на противоправные действия и бронь от окопа.

Я понял,что у нас большие проблемы когда после видео с избиением людей в одном из западных ТЦК, с применением оружия, тцкшники шли в суд под лозунг Героям Слава.

Сейчас видео с бусификацией входят в ежедневную новостную ленту. Никого это уже не удивляет. Психологически такие действия отворачивают потенциальных рекрутов.
Востаннє редагувалось hume в П'ят 08 бер, 2024 12:08, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:06

  stm написав:
  detroytred написав:
  vitaliiangel написав:detroytred а вы больше не пропадайте .

Та ну нафіг))
Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".

Извращенец во всём. П - постоянство )))

Ви, як завжди, мімо. Тобто постоянство це саме про вас.

Для того, щоб змінитися, вам треба було лише виправити з чим я сплутав руколу, цитуючи вас.
Замість своїх чергових претензій-оцінок зі стелі. Бо схотілося представити Детройта ще й збочинцем.

Дурепа...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:08

  detroytred написав:
  stm написав:
  detroytred написав:Та ну нафіг))
Тепер в мене на сніданок "...равіолі з руколою...".

Извращенец во всём. П - постоянство )))

Ви, як завжди, мімо. Тобто постоянство це саме про вас.

Для того, щоб змінитися, вам треба було лише виправити з чим я сплутав руколу, цитуючи вас.
Замість своїх чергових претензій-оцінок зі стелі. Бо схотілося представити Детройта ще й збочинцем.

Дурепа...

Советую ещё пиццу с ананасом ))) так опять же не паливно, как вы любите, умник )))
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:13

  vitaliiangel написав:
  katso написав:
  барабашов написав:Телега пишет шо частный канал
Где посмотреть видео без этих закидонов???


Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?

закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

Не постанова. В горах так.
Пакують тих хто спускається в долину.
А шо путила, шо римунський краноїльськ там свої порядки. Поліція мож була з місцевих. Смисл йому ссоритись з односельчанами? Потім або йому вломлять або рідним . Короч відношення до влади в горах специфічне. Мєстні або допилюють незаконно ліс або контрабанда або за кордоном. Ну мож ще пару чоловік на бюджетних місцях. Більше приходу грошей в ті краї нема. Вівці давно вже не пасуть.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:20

  hume написав:Как я и подозревал на заказной ролик не тянет.
Ярославський зауважує, що з ним поділились відео безпосередньо ті, хто був присутній на місці конфлікту.
если хотите чтобы вам верили никогда не говорите "видел своими глазами", знаете участника и подобные штампы. Ими пользуются как раз когда лгут. Лучше добавить какие то детали, малоизвестные подробности. Имена, фамилии, должности. Далее Ярославський включает дурака и пишет такое
Він не розуміє, чому окремі представники ТЦК поводяться саме в такий спосіб, дозволяючи дискредитувати себе в очах суспільства і міжнародних партнерів: «Нам військовим це незрозуміло».
как будто тцкашники не военные и не выполняют приказа. А приказы демонстративно паковать даются ради устрашения "ухылянтов". Ровно так же на рф менты лупили женщин которые принести цветы памятнику. Только устрашение, чтобы боялись. Человеком который боится намного легче манипулировать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:32

  Banderlog написав:...............
А шо путила, шо римунський краноїльськ там свої порядки.
........

Не расшифруете фразу?
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:40

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:>>> що з того? яке мали право?
ну как бы да: с точки зрения закона -- вполне допустимая защита от похищения...

я свою думку про тебе вже сказав. особисто тебе - яке викрадення - по шапці б дали й пішов би як миленький ;)

за законом це напад на представника влади. єдине, що його захищає - всі знають, що він дурник й топором лише розмахує, але нікого не зачепить. а застрелиш такого - смороду буде вище кришу, хоча за законом виправдають.

мне на твое мнение ... -- ну ты понял :lol:

>>> за законом це напад на представника влади
это _только_ если он действует в пределах своих полномочий. Нарушающий Закон преступник -- "представником влади" быть перестает ровно в момент нарушения.

будь-який дурник звісно не зважає на думку інших, бо він дурник. головне, щоб інші одразу це розуміли й не витрачали час. :lol:

на відео не бачив ніякого порушення. а ти звісно не бачив порушення, коли п'яне бидло кидалося на поліціянтів, й отримало, що мало отримати.

ти ж такий сміливий, коли десь сховався, й в магазин напевне ходить дружина чи ще хтось. якби був в окупації, то мовчки виконував би все, що скажуть, які там права. ні, напевне , ще й кричав би "слава раші" :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:43

  vitaliiangel написав:
  hume написав:Как я и подозревал на заказной ролик не тянет.
Ярославський зауважує, що з ним поділились відео безпосередньо ті, хто був присутній на місці конфлікту.
если хотите чтобы вам верили никогда не говорите "видел своими глазами", знаете участника и подобные штампы. Ими пользуются как раз когда лгут. Лучше добавить какие то детали, малоизвестные подробности. Имена, фамилии, должности. Далее Ярославський включает дурака и пишет такое
Він не розуміє, чому окремі представники ТЦК поводяться саме в такий спосіб, дозволяючи дискредитувати себе в очах суспільства і міжнародних партнерів: «Нам військовим це незрозуміло».
как будто тцкашники не военные и не выполняют приказа. \\\

Так, вроде бы, заведомо злочынные приказы не исполнять не только можно, но и нужно? -- именно этого Ярославский и не понимает...
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