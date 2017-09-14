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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7064706570667067>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:45

  _hunter написав:Так, вроде бы, заведомо злочынные приказы не исполнять не только можно, но и нужно? -- именно этого Ярославский и не понимает...
а когда майдан расстреливали какие приказы выполняли? всё он понимает и на его месте видео было лучше вообще не комментировать. Чтобы "неудобных вопросов" к самому Ярославскому не появилось.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 12:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:46

  Бетон написав:Менты, которые убили пьяного мужика недавно, на пустом месте, тоже не в Бахмуте воевали. Они воюют со своим населением.
Поэтому те, у кого выставлен прямой с упором от ноги, могут спокойно обороняться. Тем более после такого удара память отшибает

гадаю, далі форуму оце з упором від ноги ніде не виникає. в реалі більш схоже на "чего изволите?" :D

чи гадаєш, що якщо хтось надто здоровий від стероїдів, то інші мають в дупу цілувати? інші цитують про шкафів, які громко падають.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:51

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:Так, вроде бы, заведомо злочынные приказы не исполнять не только можно, но и нужно? -- именно этого Ярославский и не понимает...
а когда майдан расстреливали какие приказы выполняли? всё он понимает и на его месте видео было лучше вообще не комментировать. Чтобы "неудобных вопросов" к самому Ярославскому не появилось.

так ровно за исполнение этих приказов "стрелков" потом и судили -- вот вообще не понял аргумента...
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:52

12:20
.....Инициатива чешской стороны по закупке боеприпасов для Украины позволила собрать достаточно средств, чтобы закупить первую партию из 300 тыс. артиллерийских снарядов, сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала в соцсети X.
........

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:53

  _hunter написав:так ровно за исполнение этих приказов "стрелков" потом и судили -- вот вообще не понял аргумента...
приказы не обсуждаются. Так понятнее? сказали бусиковать будут бусиковать. За неисполение увольнение с потерей пенсии в 45. Надо быть слишком честным и порядочным, чтобы не исполнять.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:56

10:42
.......
«Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию о срочном возвращении Запорожской АЭС под полный контроль Украины. Совет управляющих МАГАТЭ большинством голосов поддержал разработанный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности, защищенности и гарантий в Украине», — сообщило Министерство энергетики Украины, руководитель которого Герман Галущенко возглавлял украинскую делегацию на этом заседании.
...........
В среду гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси встречался в Сочи с Владимиром Путиным, на этой встрече обсуждалась ситуация на ЗАЭС, находящейся сейчас под контролем России.

Основная часть встречи осталась закрытой для прессы, но после нее Рафаэль Гросси назвал ситуацию на станции чрезвычайно изменчивой и нестабильной.

https://www.bbc.com/russian/live/news-68219359
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:57

  vitaliiangel написав:
  _hunter написав:так ровно за исполнение этих приказов "стрелков" потом и судили -- вот вообще не понял аргумента...
приказы не обсуждаются. Так понятнее? сказали бусиковать будут бусиковать.

Не обсуждаются преступниками. И именно это согласие становиться соучастниками преступления Ярославскому и не понятно.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 12:58

  _hunter написав:Не обсуждаются преступниками. И именно это согласие становиться соучастниками преступления Ярославскому и не понятно.
степень вины определяет суд. До суда исполнители не преступники. Какой % преступлений доходит до суда? на практике вместо закона имеем сумму человеческих факторов.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:11

12 февраля издание «Люди Байкала» написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК «Вагнер». Они провели «урок мужества» для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: «Арман», «Галсон», «Гани» и «Драуг Ланспик». Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано «Ничего личного, нам заплатили».

24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом «Героя надо знать в лицо». При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия
...........
Еще в 2023 году приглашение в школы ветеранов боевых действий носило, скорее, частный характер. И как минимум однажды привело к большому скандалу. В августе 2023 года один из родителей (сам ветеран чеченской войны) предложил привести участников «СВО» в пермскую школу № 12 с углубленным изучением немецкого языка и с совместными программами с Германией.

Руководство школы отказалось, родитель пожаловался в краевой департамент образования. Это привело к тому, что десять учителей и директор уволились, урок с участием военных все равно провели, совместные программы с Германий были прерваны, а на экзамены по немецкому приходили сотрудники ФСБ.

https://www.bbc.com/russian/articles/cy7zqn8edggo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  vitaliiangel написав:До суда исполнители не преступники


Доброго дня!
Розумієте , нас вводять в оману постійно - то зміна голови ЗСУ , то закон про мобілізацію . Щось одне населенню по телемарафону вносять , а на вулицях - як не по Закону , щоб суд міг поновити ваші права , вам знадобиться доказ - можливо відеодоказ . Останнє фактично неможливе . Вас фізично затримують . До речі затриманням на вулиці , не враховується в загальному обсягу , до моменту вивільнення з приміщення ТЦК наприклад
sens
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