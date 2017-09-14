12 февраля издание «Люди Байкала» написало, что в школу № 31 города Улан-Удэ пришли трое наемников, воевавших в ЧВК «Вагнер». Они провели «урок мужества» для учащихся шестого и восьмого-девятого классов. Не назвали своих имен, только военные позывные: «Арман», «Галсон», «Гани» и «Драуг Ланспик». Трое из них вели урок, не снимая балаклав, закрывавших их лица, а еще они принесли с собой флаг ЧВК, на котором было написано «Ничего личного, нам заплатили».



24 февраля в Северном федеральном университете в Архангельске прошло похожее занятие под девизом «Героя надо знать в лицо». При этом у двоих участников войны с Украиной лица были закрыты масками, третий был без маски, ни один не назвался полным именем. Военных представили как Дмитрия, Виктора и Геннадия

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Еще в 2023 году приглашение в школы ветеранов боевых действий носило, скорее, частный характер. И как минимум однажды привело к большому скандалу. В августе 2023 года один из родителей (сам ветеран чеченской войны) предложил привести участников «СВО» в пермскую школу № 12 с углубленным изучением немецкого языка и с совместными программами с Германией.



Руководство школы отказалось, родитель пожаловался в краевой департамент образования. Это привело к тому, что десять учителей и директор уволились, урок с участием военных все равно провели, совместные программы с Германий были прерваны, а на экзамены по немецкому приходили сотрудники ФСБ.