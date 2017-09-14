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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7065706670677068>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:38

  _hunter написав: нічого не робити це найгірше рішення
Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє

скільки в Україні залишається населення нужно знать только в одном случае: если все это население планируют "куда-то деть".
В остальных случаях важно знать моб. резерв -- т.е. количество добровольцев. А активные "не добровольцы" -- если по пол ляма в год начнут загребать -- в какой-то момент скорее всего просто решат, что проще 5 лет отсидеть чем ... (ну, вы поняли).[/quote]
5 років відсидіти ?) Сісти при таких раскладах можна в Україні,а вийти десь в Сибіру!?[/quote]
всяко лучше чем месяц/два в харьковских окопах, а потом "ой, пропал без вести"...[/quote]


є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо , що саме хоча на 500 грн вартості . Далі охоронці викликають 102 . Приїде СОГ , запросять свідків і на камеру повторять ваші дії . Вам нічого не буде . Навіть арешта . Підете додому , через 2 тижні слідчий з Вами звяжеться і ви підпишите обвинувальний вирок. В суді визнаєте свою провину - отримаєте 5 років по ч.2 ст.15 ч.4 ст.185 ККУ Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. Якщо раніше не судимий або по ККУ Стаття 89. Строки погашення судимості Такими, що не мають судимості, визнаються:

1) особи, засуджені відповідно до статті 75 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового кримінального правопорушення і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість іспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання - отримаєте умовний термін Стаття 75 Кримінального кодексу України. Звільнення від відбування покарання з випробуванням від 1 до 3 років - Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років.
за ст 76 Обов’язки, які покладає суд на особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням .

1. У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням суд покладає на засудженого такі обов’язки:

1) періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

2) повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

2. На осіб, засуджених за злочини, пов’язані з домашнім насильством, суд може покласти інші обов’язки та заборони, передбачені статтею 91-1 цього Кодексу

3. На осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням, суд може додатково покласти такі обов’язки:

1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;

2) не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

3) працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду (роботу);

4) виконувати заходи, передбачені пробаційною програмою;

5) пройти курс лікування від розладів психіки та поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин або захворювання, що становить небезпеку для здоров’я інших осіб;

6) дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій, обмеження спілкування, пересування та проведення дозвілля.

На особу, звільнену від відбування покарання з випробуванням, суд покладає обов’язки, передбачені частиною другою цієї статті, необхідні і достатні для її виправлення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого злочину, особи винного та обставин, що пом’якшують або обтяжують покарання.

4. Нагляд за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням, здійснюється уповноваженим органом з питань пробації за місцем проживання, роботи або навчання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:«Коли тобі проіндексували пенсію…» :D


в Ощадбанку 5 березня разом порахували - як гарно бути суддєю і як погано бути вчителем в Україні , бо індексація у відсотках , а не в кількості грн .)
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:49

  _hunter написав:
  fler написав:Китаю слід прискоритись із закінченням війни в Україні, якщо він хоче перемоги Байдена.
Підтримка рф у цій війні = підтримка трампа. Трамп може помножити на нуль обох - пу та Сі. Визнати рф країною-терористкою та вивести інвестиції США з Китаю.

вы, эту новость в прошлом году пропустили?
https://edition.cnn.com/2023/10/25/econ ... index.html

Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини? Хочете нам показати вашу необізнаність чи некомпетентність?
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:54

Стандартна щоденна ситуація у Львові та області...

вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...

https://zaxid.net/ttsk_zreaguvav_na_kon ... i_n1581357

жінки намагались перешкодити, але безуспішно...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 13:58

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:...............
А шо путила, шо римунський краноїльськ там свої порядки.
........

Не расшифруете фразу?

Путила гірський район при ссср там платили сєвєрну надбавку. Зараз при реформі хотіли приєднати до іншого району до вижниці. А це значить шо держави там буде ще менше. ) памятаєте старий запис румуни бігають? То років 10 тому записано погранічнік звідти дзвонив.
https://www.youtube.com/watch?v=2z1zTAR8rVs
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:00

jump ,
вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...


Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.
Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:01

  Hotab написав:барабашов ,
а ты почему не оглашаешь почему всех хотят ореестрить - не потому ли, что обосранные от страха военкоматчики пожгли все эти картотеки

1. Жгли может в Ирпенско-Бучанско-Гостомельском , но вряд ли в ЖиДомирском. А проблема с желтыми карточками вместо электронных баз по всей стране .
2. Вполне возможно что нынешние тцк-ники отношения к этому безобразию не имеют
3. Какая вообще разница кто виноват? Если виноват такой же как ты 120 кг дурень с щеками на лампасах , который сейчас лежит на берегу Ниццы, то все, не надо реестр? Сдаемся, пусть питун придет и создаст свой реестр для захвата Вильнюса украинцами?


ДВС - исполнительная служба,


Думаю навіть там не палили...
Зі східного боку Києва -- точно ні, бо мій телеф. вони мали, зателефонували, я їм повірив, і от застряг вже на 2р+... :( і пропустив увесь той дивовижний, неповторний тиловий досвід каруселення-скиглення-упісювання (по колу).
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:12

  Hotab написав:Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти


їздять по місту-джипи/мінівени/буси (часто волонтерські)-бригади по 2-4 чол., косять під швидкі, зелені волонтерські джипи.
стараються пасти де менше люду, пасуть на стоянках, бічних, малолюдних вулицях, вискакують, можуть перекрити по ходу руху-за шкварку до буса і у свої підвали, потім влк за кілька хв. і на полігон. Найбільше з самого ранку - коли більшість гребе на роботу або ж навпаки увечері-коли вертають.
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 14:15

Bobua
Боб - у нас палили
Инфа от людей довольно высокого уровня
И на моменте в 200км максимум от нашего города пизд....рез, а не на границе в 120км от Киева.
И мосты, все пять реально минировали, хотя если обходить по плотинам в Днепродыме и Запоре, их то не взорвёшь так просто...х.з.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:02

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Китаю слід прискоритись із закінченням війни в Україні, якщо він хоче перемоги Байдена.
Підтримка рф у цій війні = підтримка трампа. Трамп може помножити на нуль обох - пу та Сі. Визнати рф країною-терористкою та вивести інвестиції США з Китаю.

вы, эту новость в прошлом году пропустили?
https://edition.cnn.com/2023/10/25/econ ... index.html

Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини?

Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.
_hunter
 
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