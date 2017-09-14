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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7065706670677068
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:05

  Hotab написав:jump ,
вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...


Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.
Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?

Как вариант: крутят не вообще всех, а столько, сколько до месячного плана не хватает.
Ну и да -- уже писали чуть выше, что делают они это не на Майдане -- снять видео успевают далеко не всегда...
_hunter
 
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  #<1 ... 7065706670677068
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