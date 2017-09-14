Hotab написав:jump ,вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...
Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.
Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?
Как вариант: крутят не вообще всех, а столько, сколько до месячного плана не хватает.
Ну и да -- уже писали чуть выше, что делают они это не на Майдане -- снять видео успевают далеко не всегда...