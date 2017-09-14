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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7066706770687069>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:05

  Hotab написав:jump ,
вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...


Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.
Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?

Как вариант: крутят не вообще всех, а столько, сколько до месячного плана не хватает.
Ну и да -- уже писали чуть выше, что делают они это не на Майдане -- снять видео успевают далеко не всегда...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:24

  tumos написав:
  Бетон написав:можно будет требовать удаление себя из любых баз - это прямое требование европейской нормы о личных данных.

Любопытно, удалят ли европейцы личные данные на лицо из черного списка шенгенской информационной системы, если лицо потребует удаление, ссылаясь на эту самую европейскую норму ?


таке міг робити лише арбузов, який свій ід код видалив, щоб ОВГЗ мутити
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:27

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:вы, эту новость в прошлом году пропустили?
https://edition.cnn.com/2023/10/25/econ ... index.html

Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини?

Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.

Ні, Хантер, це фантастика(с) :D
Ваша минулорічна новина "про вивід інвестицій з Китаю" ніяк не прив'язана до США і тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір. Там йдеться лише про те, що ЯКІСЬ інвестори виводять гроші з Китаю на тлі проблем в економіці. Такі речі трапляються у будь-якій країні світу, але ви намагаєтесь маніпулювати, як завжди. Ха-ха-Хантер)))
Можете тут викласти вашу версію "чому Китай не хоче Трампа", дуже цікаво.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:29

  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 15:37

  fler написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини?

Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.

Ні, Хантер, це фантастика(с) :D
Ваша минулорічна новина "про вивід інвестицій з Китаю" ніяк не прив'язана до США і тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір. Там йдеться лише про те, що ЯКІСЬ інвестори виводять гроші з Китаю на тлі проблем в економіці. Такі речі трапляються у будь-якій країні світу, але ви намагаєтесь маніпулювати, як завжди. Ха-ха-Хантер)))
Можете тут викласти вашу версію "чому Китай не хоче Трампа", дуже цікаво.

>>> тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір
т.е. эту новость вы тоже пропустили? :D
https://www.bloomberg.com/news/articles ... data-shows

Откуда вы вообще этот бред про "Китай не хоче Трампа" вытянули? -- бидон вполне успешно трамповскую политику продолжает
President Joe Biden is winning the trade war with China judging by rival Donald Trump’s favorite metric.

https://www.bloomberg.com/news/articles ... -trade-war

-- как и ранее упомянутая Европа...
European Commission investigators are to inspect Chinese automakers in the coming weeks as part of a probe into whether to impose punitive tariffs to protect European electric vehicle (EV) makers, three people involved in the process said.

https://www.reuters.com/business/autos- ... 024-01-12/
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:05

  _hunter написав:
  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:

Всегда можно перейти на более тяжелую статью :lol:
Надо расти и развиваться, а не стоять на месте :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:10

  Hotab написав:Кого крутять?


у Львівській обл.- м.Жовква, викрали на автобусній зупинці...
https://varta1.com.ua/news/troie-na-odn ... 77920.html

п.с. станції приміських маршруток - одне з улюблених місць людоловів...
jump
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:15

jump , ніяк не роздивлюсь на відео зупинку. Чи ви з інших джерел це дізнались?

Ех, не знають вони про Ірпінську приміську зупинку (((

З.і. Знов таки, може це якась «орієнтіровка»? Типу когось предметно шукають, і знають що він їздить щодня з цієї зупинки. Бо дивує якщо це «наобум» . А якщо він реальний інсультник, а рідний брат - прокурор області? Чи ще якийсь бугор. Це ж тринлець ризик нарватись, не знаючи кого береш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 бер, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:16

  _hunter написав:
  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:

???????????
Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:20

  sens написав:
  _hunter написав:
  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:

???????????
Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта

вот так и выкупили зрадофила хунтера...
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