вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...
Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти. Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках? Хтось має відповіді?
Как вариант: крутят не вообще всех, а столько, сколько до месячного плана не хватает. Ну и да -- уже писали чуть выше, что делают они это не на Майдане -- снять видео успевают далеко не всегда...
Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини?
Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.
Ні, Хантер, це фантастика(с) Ваша минулорічна новина "про вивід інвестицій з Китаю" ніяк не прив'язана до США і тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір. Там йдеться лише про те, що ЯКІСЬ інвестори виводять гроші з Китаю на тлі проблем в економіці. Такі речі трапляються у будь-якій країні світу, але ви намагаєтесь маніпулювати, як завжди. Ха-ха-Хантер))) Можете тут викласти вашу версію "чому Китай не хоче Трампа", дуже цікаво.
sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
fler написав:Для чого ви цю минулорічну новину сюди приплітаєте? Яким боком трамп до цієї новини?
Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.
Ні, Хантер, це фантастика(с) Ваша минулорічна новина "про вивід інвестицій з Китаю" ніяк не прив'язана до США і тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір. Там йдеться лише про те, що ЯКІСЬ інвестори виводять гроші з Китаю на тлі проблем в економіці. Такі речі трапляються у будь-якій країні світу, але ви намагаєтесь маніпулювати, як завжди. Ха-ха-Хантер))) Можете тут викласти вашу версію "чому Китай не хоче Трампа", дуже цікаво.
European Commission investigators are to inspect Chinese automakers in the coming weeks as part of a probe into whether to impose punitive tariffs to protect European electric vehicle (EV) makers, three people involved in the process said.
sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
Всегда можно перейти на более тяжелую статью Надо расти и развиваться, а не стоять на месте
jump , ніяк не роздивлюсь на відео зупинку. Чи ви з інших джерел це дізнались?
Ех, не знають вони про Ірпінську приміську зупинку (((
З.і. Знов таки, може це якась «орієнтіровка»? Типу когось предметно шукають, і знають що він їздить щодня з цієї зупинки. Бо дивує якщо це «наобум» . А якщо він реальний інсультник, а рідний брат - прокурор області? Чи ще якийсь бугор. Це ж тринлець ризик нарватись, не знаючи кого береш.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 бер, 2024 16:19, всього редагувалось 1 раз.
sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
??????????? Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта
sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
??????????? Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта