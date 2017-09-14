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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 70677068706970707071>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:21

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:

Всегда можно перейти на более тяжелую статью :lol:
Надо расти и развиваться, а не стоять на месте :lol:

так там срок такой же -- смысла нет. Ну и как при советах хвастаться не получится -- "я по политической сидел" :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:22

  Hotab написав:не знають вони про Ірпінську приміську зупинку (((
например меня и мое авто знают на всех блокпостах. И если останавливают, только чтобы поздороваться. А вот тебя могут и подгребти, здесь занзибарских защитников и беженцев не любят.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:25

  _hunter написав:
  fler написав:
  _hunter написав:Вам даже такие очевидные вещи объяснять нужно? -- ОК... -- эта прошлогодичная новость тут к тому, что еще с прошлого года інвестиції США з Китаю выводятся полным ходом -- и Трамп к этому процессу вообще никаким боком.

Ні, Хантер, це фантастика(с) :D
Ваша минулорічна новина "про вивід інвестицій з Китаю" ніяк не прив'язана до США і тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір. Там йдеться лише про те, що ЯКІСЬ інвестори виводять гроші з Китаю на тлі проблем в економіці. Такі речі трапляються у будь-якій країні світу, але ви намагаєтесь маніпулювати, як завжди. Ха-ха-Хантер)))
Можете тут викласти вашу версію "чому Китай не хоче Трампа", дуже цікаво.

>>> тим більше ніяк не свідчить про те, що інвестиції виводяться з Китаю до цих пір
т.е. эту новость вы тоже пропустили? :D
https://www.bloomberg.com/news/articles ... data-shows

Хантер, рука-обличчя, не туліть горбатого до стіни))
Реальна проблема для Китаю - це вивід американськими компаніями своїх високотехнологічних виробництв, як це було за президенства Трампа і як це очікують китайці знову, якщо він виграє вибори. Але про це і близько не йдеться у принесених вами новинах про "вихід ЯКИХОСЬ інвесторів із китайських цінних паперів". Чи ви не розумієте різницю?))
  _hunter написав:Откуда вы вообще этот бред про "Китай не хоче Трампа" вытянули? -- бидон вполне успешно трамповскую политику продолжает
"President Joe Biden is winning the trade war with China judging by rival Donald Trump’s favorite metric."

Сестра моєї колєжанки працює в Білому домі, а ви пишіть, пишіть.. :P
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?


Ну це ж очевидно
1) по перше вони переважно тиняються селами та околицями (щоб контингент був побідніше, юридично не підкований та менше свідків), бідних лохів шукають. Йде штукатур у спецовці, або замучений життям 55 річний дядя чи мужик на веліку в спортивці Абібас - значить їх клієнт
2) в центрі міст вони рідко скручують, забагато свідків / можуть заступитись перехожі / можна не того скрутити
3) якщо невпевнено аргументуєш (тобто виглядаєш лохом) чому гуляєш в протилежній стороні до напрямку ТЦК то запронують прокататись, і у випадку спротиву можуть силою спакувати
4) з великими компаніями хлопців поводяться культурно. Якщо гуляєш з малими дітьми теж обмежаться повісткою
5) забагато за день спакувати досить небезпечно - уявіть що завезуть 50 відчайдушних і закриють у приміщенні. Що їм втрачати?
Пару місяців було відео як з Мукачівського ТЦК людина тікає спустившись на руках з 3-го поверху, розігнувши решітку на вікні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:29

  sens написав:
  _hunter написав:
  sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...

вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям? :roll:

???????????
Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта

Крадижка -- да -- "легкая" статья.
3. Преступления делятся на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

4. нетяжкие преступления является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более пяти лет.

5. Тяжелым преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более десяти лет.


но не вижу смысла спорить.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:30

  Letusrock написав:
  Hotab написав:Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?


Ну це ж очевидно
1) по перше вони переважно тиняються селами та околицями (щоб контингент був побідніше, юридично не підкований та менше свідків), бідних лохів шукають. Йде штукатур у спецовці, або замучений життям 55 річний дядя чи мужик на веліку в спортивці Абібас - значить їх клієнт
2) в центрі міст вони рідко скручують, забагато свідків / можуть заступитись перехожі / можна не того скрутити
3) якщо невпевнено аргументуєш (тобто виглядаєш лохом) чому гуляєш в протилежній стороні до напрямку ТЦК то запронують прокататись, і у випадку спротиву можуть силою спакувати
4) з великими компаніями хлопців поводяться культурно. Якщо гуляєш з малими дітьми теж обмежаться повісткою
5) забагато за день спакувати досить небезпечно - уявіть що завезуть 50 відчайдушних і закриють у приміщенні (типу вчорашнього дядка з сокирою). Що їм втрачати?
Пару місяців було відео як з Мукачівського ТЦК людина тікає спустившись на руках з 3-го поверху, розігнувши решітку на вікні
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:35

vitaliiangel ,
например меня и мое авто знают на всех блокпостах.

Розовый Чери ку-ку, из которого постоянно дают круассан бойцам? :mrgreen:

Прикол в том, Виталя, что в свете твоего задворнического образа жизни я возможно чаще проезжаю тот БП, чем ты на своем QQ :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:41

  Hotab написав:vitaliiangel ,
например меня и мое авто знают на всех блокпостах.

Розовый Чери ку-ку, из которого постоянно дают круассан бойцам? :mrgreen:

Прикол в том, Виталя, что в свете твоего задворнического образа жизни я возможно чаще проезжаю тот БП, чем ты на своем QQ :D

мож в ку-ку ездит блондинка?

"все просто"(с)
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:44

Прохожий замените своё форумное имя на клещ энцефалитный, оно вам очень идёт.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 16:49

Знают, помнят, ценят..

  Прохожий написав:
  Hotab написав:vitaliiangel ,
например меня и мое авто знают на всех блокпостах.

Розовый Чери ку-ку, из которого постоянно дают круассан бойцам? :mrgreen:

Прикол в том, Виталя, что в свете твоего задворнического образа жизни я возможно чаще проезжаю тот БП, чем ты на своем QQ :D

мож в ку-ку ездит блондинка?

"все просто"(с)

Ради «втереться в доверие к ТЦК» и не на такое идут…
Виталь, проедь сегодня через БП, может там букет вручат.. :oops:
Hotab
 
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  #<1 ... 70677068706970707071>
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