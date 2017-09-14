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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7068706970707071>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

бусик, бусик - оце дорослий підхід :D

На кордоні з Румунією затримали бус, «набитий» відразу 34 ухилянтами
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:25

  Banderlog написав:
  vitaliiangel написав:закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?

Не постанова. В горах так.
Пакують тих хто спускається в долину.
А шо путила, шо римунський краноїльськ там свої порядки. Поліція мож була з місцевих. Смисл йому ссоритись з односельчанами? Потім або йому вломлять або рідним . Короч відношення до влади в горах специфічне. Мєстні або допилюють незаконно ліс або контрабанда або за кордоном. Ну мож ще пару чоловік на бюджетних місцях. Більше приходу грошей в ті краї нема. Вівці давно вже не пасуть.

Також думаю, що документалістика https://informator.ua/uk/na-bukovini-ch ... -tck-video
Фільм "Памфір" про ці місцеві особливості.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:26

  Shaman написав:бусик, бусик - оце дорослий підхід :D

На кордоні з Румунією затримали бус, «набитий» відразу 34 ухилянтами

"віком від 25 до 40 років."

больше взвода штурмовиков за раз, отличная операция)
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:33

Shaman
"У Росії вже готують концерт на честь "обрання" Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/8/7445603/
"За словами Борисової, на мітингу планують виступити гурт "Любе", Григорій Лепс, Стас Михайлов і Валерія, можлива присутність SHAMAN."

это как понимать???
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:39

  _hunter написав:Крадижка -- да -- "легкая" статья.
3. Преступления делятся на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие.

4. нетяжкие преступления является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более пяти лет.

5. Тяжелым преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более десяти лет.


но не вижу смысла спорить.


185 часть 4 - тяжкое, часть 5 - особо тяжкое. ИМХО.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:42

  Прохожий написав:Shaman
"У Росії вже готують концерт на честь "обрання" Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/8/7445603/
"За словами Борисової, на мітингу планують виступити гурт "Любе", Григорій Лепс, Стас Михайлов і Валерія, можлива присутність SHAMAN."

это как понимать???

Если мне дадут бронь, я тоже запою. 😅

Шаман пока занят, воспитывает Фиколда)

  feecold написав:Никакого повода у тебя для этого не было.
Но другого поведения ты не знаешь, потому что просто форумный удачок с комплексами.


Та вы умеете неплохо переходить на персоналии ))
Достаточно, как вам показали и конституцию, и закон, согласно которым ограничили права мужиков. Вы сразу поваляли фигурки, нагадили на доску и победно упорхнули))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 17:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Hotab написав:Знов таки, може це якась «орієнтіровка»? Типу когось предметно шукають, і знають що він їздить щодня з цієї зупинки. Бо дивує якщо це «наобум» .
Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів на зарплаті
3 Тим що ідіотів в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти використовують на всі 100%...адже спробуй між тими які в квадраті вичислити того який на зарплаті.

Звідси висновок
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами - то справжнім зрадникам легше сховатись.
Може давайте перестанемо реагувати на вкиди і тоді відразу буде видно дві речі
а - хто найтупіший на цих сторінках
б - а хто справді той хто перший підхоплює педераційну пропоганду.
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:02

  Бетон написав:Трамп закончит войну.

А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет

Вот всех, кто рассказывает, как "Трамп закончит войну", хотелось бы спросить -- а закончит ли он войну для меня? Чтобы я смог вернуться в уцелевшую квартиру в Мариуполе, и не без удовольствия сдать всех гнид, которые постят георгиевские ленточки и поздравления Х-ла в домовой чат? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Ну и риторический вопрос: закончит ли он войну для тех, для кого она уже закончена? Им-то уже всё равно, а вот остальным всё-таки должно быть какое-то дело до того, будем ли мы считать их поступки героическими усилиями по защите собственной свободы и достоинства, ну или жертвами несправедливой агрессии, или будем считать их дурнями, положившими жизни за чужие интересы? А если второй вариант, то где вы в следующий раз таких дурней найдёте? Или думаете, что следующего раза не будет? Так будет обязательно, и довольно скоро.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:05

  M-Audio написав:
  Бетон написав:Трамп закончит войну.

А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет

Вот всех, кто рассказывает, как "Трамп закончит войну", хотелось бы спросить -- а закончит ли он войну для меня? Чтобы я смог вернуться в уцелевшую квартиру в Мариуполе, и не без удовольствия сдать всех гнид, которые постят георгиевские ленточки и поздравления Х-ла в домовой чат? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Ну и риторический вопрос: закончит ли он войну для тех, для кого она уже закончена? Им-то уже всё равно, а вот остальным всё-таки должно быть какое-то дело до того, будем ли мы считать их поступки героическими усилиями по защите собственной свободы и достоинства, ну или жертвами несправедливой агрессии, или будем считать их дурнями, положившими жизни за чужие интересы? А если второй вариант, то где вы в следующий раз таких дурней найдёте? Или думаете, что следующего раза не будет? Так будет обязательно, и довольно скоро.

+100500
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів на зарплаті
3 Тим що ідіотів в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти використовують на всі 100%.
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами - то справжнім зрадникам


Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники.
Замало ідіотів, незвучить взагалі))
Letusrock
 
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