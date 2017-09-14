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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:06
Letusrock написав: budivelnik написав:
Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти
на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів
в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі
що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів
на зарплаті
3 Тим що ідіотів
в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти
використовують на всі 100%.
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами
- то справжнім зрадникам
Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники.
Замало ідіотів, незвучить взагалі))
Якби ти нічого не написав би, то ... зійшов би за розумного
Але ти написав ...
Що, себе побачив в тому пості ?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:17
Letusrock написав: budivelnik написав:
Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти
на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів
в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі
що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів
на зарплаті
3 Тим що ідіотів
в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти
використовують на всі 100%.
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами
- то справжнім зрадникам
Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники.
Замало ідіотів, незвучить взагалі))
1 Я дуже радий що ти себе впізнав
2 Хоча тебе ніхто за язик не тягнув,але хотілось би взнати - ти до яких себе відносиш?
До тих хто безплатно
Чи тих хто за гроші?
ПС
Для себе я висновок зробив.
Просто для статистики цікаво.
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