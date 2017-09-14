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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7068706970707071
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:06

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів на зарплаті
3 Тим що ідіотів в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти використовують на всі 100%.
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами - то справжнім зрадникам


Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники.
Замало ідіотів, незвучить взагалі))

Якби ти нічого не написав би, то ... зійшов би за розумного

Але ти написав ...
Що, себе побачив в тому пості ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 18:17

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Може не варто годувати корисних ідіотів?
1 Я розумію що не всі корисні ідіоти на зарплаті в москви
2 При цьому кількість корисних ідіотів в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів на зарплаті
3 Тим що ідіотів в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти використовують на всі 100%.
Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами - то справжнім зрадникам
Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники.
Замало ідіотів, незвучить взагалі))
1 Я дуже радий що ти себе впізнав
2 Хоча тебе ніхто за язик не тягнув,але хотілось би взнати - ти до яких себе відносиш?
До тих хто безплатно
Чи тих хто за гроші?

ПС
Для себе я висновок зробив.
Просто для статистики цікаво.
budivelnik
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  #<1 ... 7068706970707071
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