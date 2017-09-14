budivelnik написав:Може не варто годувати корисних ідіотів? 1 Я розумію що не всі корисні ідіоти на зарплаті в москви 2 При цьому кількість корисних ідіотів в квадраті( ті які працюють на педерацію , але настільки тупі що роблять це безплатно) в десятки разів більше ніж корисних ідіотів на зарплаті 3 Тим що ідіотів в квадраті на порядок більше- ідейні корисні ідіоти використовують на всі 100%. Якщо обговорюються теми вкинуті корисними ідіотами - то справжнім зрадникам
Я вже один раз звертав вашу увагу : у ваших постах замало повторень слів "ідіоти", "тупі", "зрадники". Потрібно разів в 5-10 більше. А з решти слів використовувати тільки сполучники. Замало ідіотів, незвучить взагалі))
1 Я дуже радий що ти себе впізнав 2 Хоча тебе ніхто за язик не тягнув,але хотілось би взнати - ти до яких себе відносиш? До тих хто безплатно Чи тих хто за гроші?
ПС Для себе я висновок зробив. Просто для статистики цікаво.
ППС Я свою відповідь писав ще не бачачи повідомлення вище.
Франция планирует привлечь некоторые оборонные компании к производству военного оборудования непосредственно на территории Украины, чтобы помочь стране отражении российской агрессии. Об этом заявил министр обороны Себастьен Лекорню в эфире телеканала BFMTV в пятницу, 8 марта.
По его словам, речь идет о трех французских компаниях, которые заключат партнерство с украинскими предприятиями в сфере производства беспилотников и наземной техники. Изначально предприятия будут выпускать комплектующие для военной техники, а в дальнейшем, возможно, также боеприпасы.
vitaliiangel написав:Прохожий замените своё форумное имя на клещ энцефалитный, оно вам очень идёт.
у тебя вчера были проблески самокритики да ты токсичен на ветке, да после прочтения твоих "постов" хочется как минимум пойти вымыть руки только полный имбецил может постить на этой ветки какие то тупые видосики и фоточки думая какой он юморист, интернет все стерпит думаю в реале ты терпила-лошок...
Востаннє редагувалось Прохожий в П'ят 08 бер, 2024 18:31, всього редагувалось 1 раз.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус призвал усилить гражданскую оборону в Германии. Это нужно сделать быстро, "поскольку защита населения, гражданская оборона всегда является обратной стороной военной угрозы и обороноспособности", - заявил политик в пятницу, 8 марта, на встрече с министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом в Хельсинки.
После встречи Борис Писториус посетил объект гражданской обороны "Мерихака" в Хельсинки, который является частью дорогостоящего бункерного сооружения для населения. В мирное время объект используется как спортивный центр. В общей сложности бункеры в Хельсинки способны вместить 900 тысяч человек - на несколько сот тысяч больше, чем население города в настоящий момент.
В Германии нет подобных бункеров Германия же, напротив, не имеет аналогичных защитных сооружений: после окончания холодной войны имеющиеся государственные объекты были распроданы, остальные пришли в упадок, заявил Писториус. Но даже во время холодной войны в бункерах могли разместиться лишь 10 процентов населения, добавил политик.
А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет
Вот всех, кто рассказывает, как "Трамп закончит войну", хотелось бы спросить -- а закончит ли он войну для меня? Чтобы я смог вернуться в уцелевшую квартиру в Мариуполе, и не без удовольствия сдать всех гнид, которые постят георгиевские ленточки и поздравления Х-ла в домовой чат? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Ну и риторический вопрос: закончит ли он войну для тех, для кого она уже закончена? Им-то уже всё равно, а вот остальным всё-таки должно быть какое-то дело до того, будем ли мы считать их поступки героическими усилиями по защите собственной свободы и достоинства, ну или жертвами несправедливой агрессии, или будем считать их дурнями, положившими жизни за чужие интересы? А если второй вариант, то где вы в следующий раз таких дурней найдёте? Или думаете, что следующего раза не будет? Так будет обязательно, и довольно скоро.
Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь. Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле. Думаю "наступного разу" не буде. А загалом задайте це питання собі. Маріуполь в 2019 році голосував за проросійського Бойка, а сьогодні питає "чи зможу я повернутись в Маріуполь?". Спитайте це у Юрія Бойка за якого ви голосували.
Министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius) призвал прекратить дебаты о возможном размещении сухопутных войск западных стран в Украине. "Никто на самом деле не хочет ввода войск в Украину, сейчас идет дискуссия об этом, так что мы должны прекратить ее на данном этапе", - заявил политик в пятницу, 8 марта, во время визита в Хельсинки.
Аналогичную позицию занимает и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. "Сейчас никто не поддерживает идею сухопутных войск, - сказал он. - Но все поддерживают более активную поддержку в виде оружия, боеприпасов и денег, и именно на этом мы должны сосредоточиться сейчас".
Между тем Писториус поставил под сомнение и важность дискуссии в Германии о передаче Украине крылатых ракет TAURUS. Ракеты большой дальности не решат эту войну, отметил министр. Он также напомнил слова канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) о риске вовлечения Германии в войну России против Украины. "Именно по этой причине TAURUS до сих пор не были поставлены", - сказал Писториус.
vitaliiangel написав:некоторые продвигают идею, что реестр решит все проблемы.
нічого не робити це найгірше рішення Реєстр , або ЦНАП і поновлення данних це вимушена позиція , я наприклад підтримую - все одно за 2 роки вже треба розуміти скільки в Україні залишається населення , поновлення данних нажаль треба робити навіть примусово , інакше і далі будуть 5 млн в резерві,а фактичну кількість ніхто не розуміє
Якщо відняти аж 9років (з 16 до 25) то це мінус 5млн (≈9/(59-16)*24). 19млн. Чоловічої статі -- 9.5млн.
Але 9млн негідників вже два роки не замінють нас на фронті й війську. Вже два роки не кажуть, що треба будувати нам надійні укріплення (хоч би для того, аби потім не довелось самим копати лопатами та ще й під обстрілами, можливо...)
sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
??????????? Тяжкий злочин це легка стаття?: тоді рубль ваша національна валюта[/quote] Крадижка -- да -- "легкая" статья.
3. Преступления делятся на нетяжкие, тяжкие и особо тяжкие.
4. нетяжкие преступления является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более пяти лет.
5. Тяжелым преступлением является предусмотренное настоящим Кодексом деяние (действие или бездействие), за совершение которого предусмотрено основное наказание в виде штрафа в размере не более двадцати пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы на срок не более десяти лет.
но не вижу смысла спорить.[/quote] Ви мою відповідь почитайте - там все розписано, не треба лінуватися
budivelnik написав:Я свою відповідь писав ще не бачачи повідомлення вище.
ви з песікотом до жуті прогнозовані. І в останньому пості невистачає чергової мантри про ідіотів та зрадників
andrijk777 написав:Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь. Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле. Думаю "наступного разу" не буде. А загалом задайте це питання собі. Маріуполь в 2019 році голосував за проросійського Бойка, а сьогодні питає "чи зможу я повернутись в Маріуполь?". Спитайте це у Юрія Бойка за якого ви голосували.
+++ ((
Востаннє редагувалось Letusrock в П'ят 08 бер, 2024 18:51, всього редагувалось 1 раз.