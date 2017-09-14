Бетон написав: Трамп закончит войну.



А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет Трамп закончит войну.А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет

Вот всех, кто рассказывает, как "Трамп закончит войну", хотелось бы спросить -- а закончит ли он войну для меня? Чтобы я смог вернуться в уцелевшую квартиру в Мариуполе, и не без удовольствия сдать всех гнид, которые постят георгиевские ленточки и поздравления Х-ла в домовой чат? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Ну и риторический вопрос: закончит ли он войну для тех, для кого она уже закончена? Им-то уже всё равно, а вот остальным всё-таки должно быть какое-то дело до того, будем ли мы считать их поступки героическими усилиями по защите собственной свободы и достоинства, ну или жертвами несправедливой агрессии, или будем считать их дурнями, положившими жизни за чужие интересы? А если второй вариант, то где вы в следующий раз таких дурней найдёте? Или думаете, что следующего раза не будет? Так будет обязательно, и довольно скоро.