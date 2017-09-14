Може 8млн?
Але і той 9й млн, навіть якщо він і трошки “немічний” -- теж могли би повоювати хоч якось.
Напр., сліпі -- стріляли би на звук...
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:07
Може 8млн?
Але і той 9й млн, навіть якщо він і трошки “немічний” -- теж могли би повоювати хоч якось.
Напр., сліпі -- стріляли би на звук...
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:13
щас расскажет про KPI)
с "отклееной ситкивкой" оптимально в саперы)))
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:18
Да, да
budivelnik пише пост, нейтральній
Ти збуджуєшься на цей пост. Тобі б взагалі не писати
Але ти, стаєшь в третью позицію і пишешь ще раз
Ну щоб взагалі не було сумнівів, що в том пості ти побачив себе
І хто з нас прогнозований ?
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 бер, 2024 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:19
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 19:28, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:21
А подумати не хочешь про тих живих, яких ти і тобі подібні хочуть віддати рашистам ? Як вони там будуть жити ? Яке буде їх майбутне ?
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:33
Кирило Тимошенко став радником міністра оборони Рустема Умєрова.
Про це пресслужба Міністерства оборони повідомила у відповідь на запит NV.
Вот где оно появилось. По второму кругу пошел
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:45
вкрав мій нік
судячи з Вікі я цей нік застовбив на цьому сайті раніше
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:46
Есть только предположение в качестве ответа на этот вопрос. Но для лучшего понимания предлагаю вспомнить прошлые события годов так 2011-2013, связанные с появлением в некоторых частях Украины так называемых бандеровцев, похищающих и терроризирующих различных людей, как правило имеющих отношение к государственной службе в Украине - будь то милиция, прокуратура, депутатство различных уровней, различные коммунальные исполнительные органы и т.д. Удивительным было то, что часто, а вернее почти всегда их деятельность попадала под внимание журналистов, имеющих российские корни и вероятно имеющих задание редактора посеять презрение, ужас и страх перед Украиной у жителей росии, для которых эти репортажи потом и публиковались. Другими словами это все было имитацией бандеровцев, которую хотели видеть в кремле и показать своим жителям для обоснования перед ними решения отжать территории у Украины.
Я искал лично таких бандеровцев, но не нашел так как их я не интересовал, наверное. Но наслышан был о них так, как будто их тьма.
В этой связи я также подозреваю, что 99% видео, периодически попадающие в телеграмм каналы (охуенный правдивый источник информации, я вам скажу ) являются манипуляционными. Вряд ли это работники ТЦК были на видео. "Вгодовані кабани"? Там сегодня много ребят после различных ранений работают, которых уволить не могут. Они на шустрых кабанов не могут быть похожи. Скорее всего это были засланные казачки, работающие на агрессора для создания прецедентов для кремлевской пропаганды. Хорошо бы у них проверить полномочия, машину и документы при случае и наличии возможности. Нужно вызывать полицию обязательно при этом, сообщив им о подозрениях своих.
Думаю, что на сегодня 99% мужчин в Украине, не проходящие в данный момент службу в ВСУ, просто ждет звонка из ТЦК, так как данные их уже давно внесены в реестр. По крайней мере так дело представляется мне в Харькове, где ТЦК работают вежливо, системно и корректно, по моим наблюдениям.
В других городах, не приграничных все точно также, судя по услышанным рассказам. Что касается приграничных городов с Польшей и т.д., то вероятно нахождение там максимально возможного количества уклонистов, с которыми нельзя работать как с законопослушными гражданами, коими они и не являются. И ТЦК необходимо осуществлять во время своей работы видео фиксацию явных уклонистов приблизительно как это делает полиция. И в таких городах ТЦК можно усилить крепкими ребятами, для которых может найтись работа. Но без фанатизма, естественно для избегания создания естественных поводов для кремлевской пропаганды с целью дискредитации Украины.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:50
По-перше, за того імбецила я не голосував, а навпаки, робив все, що міг, щоб ща нього голосували якмога менше. Нажаль, мої спроможності неспівставні з ахметовськими. По-друге, вважати це створіння проросійським може тільки той, хто зовсім не в курсі, що, втім, ясно хоча б з того, що ви навіть не знаєте, як його насправді звуть. Воно тупе і куплене з потрохами, але росіяне тут ні до чого -- самі впорались. По-третє, якщо ви не в курсі, воно і зараз "мер" міста Маріуполя, розпоряджається бюджетом, проводить всілякі заходи. Не в Маріуполі, звісно, а в Києві, Львові та в європейських країнах. І чинну українську владу це цілком влаштовує, інакше всі законні можливості давно є це припинити, але цього не відбувається. То українська влада зараз теж проросійська?
В четверте -- а навіть якщо це все була б правда, то тоді так мені і треба, і можна закінчити війну, проігнорувавши моє існування, так? До речі, полонених "Азовців" теж туди ж? Ну ОК, звиняйте що не сдох під обстрілами. Ну і, якщо вже опікуватись живими, то що до тих, хто вимушений залишитись в окупації, але чекають на визволення і намагаються продовжувати боротьбу? Вони теж "нє бутєрброд", щоб туди-сюди передавати, тож так само зробимо вигляд, що їх всіх не існує, і оголосимо, що Трамп закінчив війну. Хоча, краще Зеленський, воно епічніше. Але майбутнього тоді в цієї країни точно не буде.
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