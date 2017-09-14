Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:46

Hotab написав: jump ,

вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...





Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.

Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?

Хтось має відповіді? Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?Хтось має відповіді?

Есть только предположение в качестве ответа на этот вопрос. Но для лучшего понимания предлагаю вспомнить прошлые события годов так 2011-2013, связанные с появлением в некоторых частях Украины так называемых бандеровцев, похищающих и терроризирующих различных людей, как правило имеющих отношение к государственной службе в Украине - будь то милиция, прокуратура, депутатство различных уровней, различные коммунальные исполнительные органы и т.д. Удивительным было то, что часто, а вернее почти всегда их деятельность попадала под внимание журналистов, имеющих российские корни и вероятно имеющих задание редактора посеять презрение, ужас и страх перед Украиной у жителей росии, для которых эти репортажи потом и публиковались. Другими словами это все было имитацией бандеровцев, которую хотели видеть в кремле и показать своим жителям для обоснования перед ними решения отжать территории у Украины.Я искал лично таких бандеровцев, но не нашел так как их я не интересовал, наверное. Но наслышан был о них так, как будто их тьма.В этой связи я также подозреваю, что 99% видео, периодически попадающие в телеграмм каналы (охуенный правдивый источник информации, я вам скажу) являются манипуляционными. Вряд ли это работники ТЦК были на видео. "Вгодовані кабани"? Там сегодня много ребят после различных ранений работают, которых уволить не могут. Они на шустрых кабанов не могут быть похожи. Скорее всего это были засланные казачки, работающие на агрессора для создания прецедентов для кремлевской пропаганды. Хорошо бы у них проверить полномочия, машину и документы при случае и наличии возможности. Нужно вызывать полицию обязательно при этом, сообщив им о подозрениях своих.Думаю, что на сегодня 99% мужчин в Украине, не проходящие в данный момент службу в ВСУ, просто ждет звонка из ТЦК, так как данные их уже давно внесены в реестр. По крайней мере так дело представляется мне в Харькове, где ТЦК работают вежливо, системно и корректно, по моим наблюдениям.В других городах, не приграничных все точно также, судя по услышанным рассказам. Что касается приграничных городов с Польшей и т.д., то вероятно нахождение там максимально возможного количества уклонистов, с которыми нельзя работать как с законопослушными гражданами, коими они и не являются. И ТЦК необходимо осуществлять во время своей работы видео фиксацию явных уклонистов приблизительно как это делает полиция. И в таких городах ТЦК можно усилить крепкими ребятами, для которых может найтись работа. Но без фанатизма, естественно для избегания создания естественных поводов для кремлевской пропаганды с целью дискредитации Украины.