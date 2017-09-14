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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7069707070717072>
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:07

  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Але 9млн негідників вже два роки не замінють нас на фронті й війську
не может быть 9млн негодяев. пересчитайте, вы где то ошиблись.


Може 8млн?
Але і той 9й млн, навіть якщо він і трошки “немічний” -- теж могли би повоювати хоч якось.
Напр., сліпі -- стріляли би на звук...
Bobua
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:13

  Bobua написав:
  vitaliiangel написав:
  Bobua написав:Але 9млн негідників вже два роки не замінють нас на фронті й війську
не может быть 9млн негодяев. пересчитайте, вы где то ошиблись.


Може 8млн?
Але і той 9й млн, навіть якщо він і трошки “немічний” -- теж могли би повоювати хоч якось.
Напр., сліпі -- стріляли би на звук...

щас расскажет про KPI)

с "отклееной ситкивкой" оптимально в саперы)))
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:18

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Я свою відповідь писав ще не бачачи повідомлення вище.

ви з песікотом до жуті прогнозовані.

Да, да

budivelnik пише пост, нейтральній

Ти збуджуєшься на цей пост. Тобі б взагалі не писати

Але ти, стаєшь в третью позицію і пишешь ще раз

Ну щоб взагалі не було сумнівів, що в том пості ти побачив себе
І хто з нас прогнозований ? :)
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 08 бер, 2024 19:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:21

  andrijk777 написав:
  M-Audio написав:
  Бетон написав:Трамп закончит войну.

А вас всех казнокрадов беспокоит, что он не даст вам денег. Конечно не даст. Он с таким ворьём даже общаться не будет

Вот всех, кто рассказывает, как "Трамп закончит войну", хотелось бы спросить -- а закончит ли он войну для меня? Чтобы я смог вернуться в уцелевшую квартиру в Мариуполе, и не без удовольствия сдать всех гнид, которые постят георгиевские ленточки и поздравления Х-ла в домовой чат? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Ну и риторический вопрос: закончит ли он войну для тех, для кого она уже закончена? Им-то уже всё равно, а вот остальным всё-таки должно быть какое-то дело до того, будем ли мы считать их поступки героическими усилиями по защите собственной свободы и достоинства, ну или жертвами несправедливой агрессии, или будем считать их дурнями, положившими жизни за чужие интересы? А если второй вариант, то где вы в следующий раз таких дурней найдёте? Или думаете, что следующего раза не будет? Так будет обязательно, и довольно скоро.

Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь.
Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле.

А подумати не хочешь про тих живих, яких ти і тобі подібні хочуть віддати рашистам ? Як вони там будуть жити ? Яке буде їх майбутне ?
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Боб, у вас нема сина в школі? 😀

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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:33

Кирило Тимошенко став радником міністра оборони Рустема Умєрова.

Про це пресслужба Міністерства оборони повідомила у відповідь на запит NV.

Вот где оно появилось. По второму кругу пошел
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:45

  Прохожий написав:Shaman
"У Росії вже готують концерт на честь "обрання" Путіна"
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/8/7445603/
"За словами Борисової, на мітингу планують виступити гурт "Любе", Григорій Лепс, Стас Михайлов і Валерія, можлива присутність SHAMAN."

это как понимать???

вкрав мій нік :D

судячи з Вікі я цей нік застовбив на цьому сайті раніше :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:46

  Hotab написав:jump ,
вгодовані кабани б"ють та викрадають людей зрання і до вечора...


Багато разів питав тут, ніхто не може відповісти.
Вони ж не виходять на вулицю і крутять підряд всіх мужиків. Інакше це було б по 20-50 випадків на день у кожному місті. Які критерії? Кого крутять? Може це дійсно людина в розшуку? Чи втік з ТЦК з бойовою повісткою на руках?
Хтось має відповіді?


Есть только предположение в качестве ответа на этот вопрос. Но для лучшего понимания предлагаю вспомнить прошлые события годов так 2011-2013, связанные с появлением в некоторых частях Украины так называемых бандеровцев, похищающих и терроризирующих различных людей, как правило имеющих отношение к государственной службе в Украине - будь то милиция, прокуратура, депутатство различных уровней, различные коммунальные исполнительные органы и т.д. Удивительным было то, что часто, а вернее почти всегда их деятельность попадала под внимание журналистов, имеющих российские корни и вероятно имеющих задание редактора посеять презрение, ужас и страх перед Украиной у жителей росии, для которых эти репортажи потом и публиковались. Другими словами это все было имитацией бандеровцев, которую хотели видеть в кремле и показать своим жителям для обоснования перед ними решения отжать территории у Украины.

Я искал лично таких бандеровцев, но не нашел так как их я не интересовал, наверное. Но наслышан был о них так, как будто их тьма. :D

В этой связи я также подозреваю, что 99% видео, периодически попадающие в телеграмм каналы (охуенный правдивый источник информации, я вам скажу :mrgreen:) являются манипуляционными. Вряд ли это работники ТЦК были на видео. "Вгодовані кабани"? Там сегодня много ребят после различных ранений работают, которых уволить не могут. Они на шустрых кабанов не могут быть похожи. Скорее всего это были засланные казачки, работающие на агрессора для создания прецедентов для кремлевской пропаганды. Хорошо бы у них проверить полномочия, машину и документы при случае и наличии возможности. Нужно вызывать полицию обязательно при этом, сообщив им о подозрениях своих.

Думаю, что на сегодня 99% мужчин в Украине, не проходящие в данный момент службу в ВСУ, просто ждет звонка из ТЦК, так как данные их уже давно внесены в реестр. По крайней мере так дело представляется мне в Харькове, где ТЦК работают вежливо, системно и корректно, по моим наблюдениям.

В других городах, не приграничных все точно также, судя по услышанным рассказам. Что касается приграничных городов с Польшей и т.д., то вероятно нахождение там максимально возможного количества уклонистов, с которыми нельзя работать как с законопослушными гражданами, коими они и не являются. И ТЦК необходимо осуществлять во время своей работы видео фиксацию явных уклонистов приблизительно как это делает полиция. И в таких городах ТЦК можно усилить крепкими ребятами, для которых может найтись работа. Но без фанатизма, естественно для избегания создания естественных поводов для кремлевской пропаганды с целью дискредитации Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:50

  andrijk777 написав:
  M-Audio написав:Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"?

Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь.
Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле.
Думаю "наступного разу" не буде. А загалом задайте це питання собі. Маріуполь в 2019 році голосував за проросійського Бойка, а сьогодні питає "чи зможу я повернутись в Маріуполь?". Спитайте це у Юрія Бойка за якого ви голосували.

По-перше, за того імбецила я не голосував, а навпаки, робив все, що міг, щоб ща нього голосували якмога менше. Нажаль, мої спроможності неспівставні з ахметовськими. По-друге, вважати це створіння проросійським може тільки той, хто зовсім не в курсі, що, втім, ясно хоча б з того, що ви навіть не знаєте, як його насправді звуть. Воно тупе і куплене з потрохами, але росіяне тут ні до чого -- самі впорались. По-третє, якщо ви не в курсі, воно і зараз "мер" міста Маріуполя, розпоряджається бюджетом, проводить всілякі заходи. Не в Маріуполі, звісно, а в Києві, Львові та в європейських країнах. І чинну українську владу це цілком влаштовує, інакше всі законні можливості давно є це припинити, але цього не відбувається. То українська влада зараз теж проросійська?

В четверте -- а навіть якщо це все була б правда, то тоді так мені і треба, і можна закінчити війну, проігнорувавши моє існування, так? До речі, полонених "Азовців" теж туди ж? Ну ОК, звиняйте що не сдох під обстрілами. Ну і, якщо вже опікуватись живими, то що до тих, хто вимушений залишитись в окупації, але чекають на визволення і намагаються продовжувати боротьбу? Вони теж "нє бутєрброд", щоб туди-сюди передавати, тож так само зробимо вигляд, що їх всіх не існує, і оголосимо, що Трамп закінчив війну. Хоча, краще Зеленський, воно епічніше. Але майбутнього тоді в цієї країни точно не буде.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 20:09

Хто знає що за публікації ?
В ніч на 7 березня реєстратор доменних імен Network Solutions без будь-яких попереджень заблокував домен ukr.net. З 01:35 до 17 години за київським часом стрічка новин UKR.NET та електронна пошта @UKR.NET були недоступні.

Як повідомив реєстратор, блокування відбулося через наявність на порталі UKR.NET трьох матеріалів, публікація яких заборонена ухвалою Вищого суду штату Каліфорнія округу Лос-Анджелес (Superior Court for the State of California for the County of Los Angeles) від 23 січня 2024 року за позовом Станіслава Кондрашова (рос олігарх) та компанії Telf AG.
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