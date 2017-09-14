Додано: П'ят 08 бер, 2024 19:50

andrijk777 написав: M-Audio написав: Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"? Закончит он войну для "Азовцев", которых так называемый "Верховный суд ДНР" чуть ли не ежедневно приговаривает к пожизненному заключению "за расстрел мирных жителей"?

Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь.

Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле.

Думаю "наступного разу" не буде. А загалом задайте це питання собі. Маріуполь в 2019 році голосував за проросійського Бойка, а сьогодні питає "чи зможу я повернутись в Маріуполь?". Спитайте це у Юрія Бойка за якого ви голосували. Думаю ні, і в Маріуполь ви не вернетесь.Ми маємо думати про живих а не про мертвих. Про майбутнє а не про минуле.Думаю "наступного разу" не буде. А загалом задайте це питання собі. Маріуполь в 2019 році голосував за проросійського Бойка, а сьогодні питає "чи зможу я повернутись в Маріуполь?". Спитайте це у Юрія Бойка за якого ви голосували.

По-перше, за того імбецила я не голосував, а навпаки, робив все, що міг, щоб ща нього голосували якмога менше. Нажаль, мої спроможності неспівставні з ахметовськими. По-друге, вважати це створіння проросійським може тільки той, хто зовсім не в курсі, що, втім, ясно хоча б з того, що ви навіть не знаєте, як його насправді звуть. Воно тупе і куплене з потрохами, але росіяне тут ні до чого -- самі впорались. По-третє, якщо ви не в курсі, воно і зараз "мер" міста Маріуполя, розпоряджається бюджетом, проводить всілякі заходи. Не в Маріуполі, звісно, а в Києві, Львові та в європейських країнах. І чинну українську владу це цілком влаштовує, інакше всі законні можливості давно є це припинити, але цього не відбувається. То українська влада зараз теж проросійська?В четверте -- а навіть якщо це все була б правда, то тоді так мені і треба, і можна закінчити війну, проігнорувавши моє існування, так? До речі, полонених "Азовців" теж туди ж? Ну ОК, звиняйте що не сдох під обстрілами. Ну і, якщо вже опікуватись живими, то що до тих, хто вимушений залишитись в окупації, але чекають на визволення і намагаються продовжувати боротьбу? Вони теж "нє бутєрброд", щоб туди-сюди передавати, тож так само зробимо вигляд, що їх всіх не існує, і оголосимо, що Трамп закінчив війну. Хоча, краще Зеленський, воно епічніше. Але майбутнього тоді в цієї країни точно не буде.