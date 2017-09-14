Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:11

Часто-густо кажуть, що найнебезпечніша гаряча точка у світі — це водний шлях між Тайванем і материковим Китаєм — китайські ВМС і ВПС щодня грають там м’язами, намагаючись залякати Тайвань, а ВМС США патрулюють територію поблизу. Цікаво. Насправді зараз там спостерігається стійкий баланс стримування. Порівняно з тим місцем, де я щойно побував, у Тайванській протоці можна провести дружню регату.

У цій іншій близькосхідній війні Іран і його проксі — хуті, Хезболла та шиїтські ополченці в Іраку — протистоять як невеликій мережі американських баз у Сирії, Йорданії та Іраку, створених після 2014 року для знищення Ісламської держави ІДІЛ, так і військово-морській присутності США у Червоному морі та Аденській затоці, що забезпечує безпеку і відкритість життєво важливих морських шляхів.



Можливо, ці озброєні Іраном шиїтські ополченці в Іраку та бойовики хуті в Ємені не виглядають як смертельна загроза і навіть не видаються такою, але не варто обманюватися. Вони навчилися озброювати, створювати, адаптувати і розгортати одне з найскладніших високоточних озброєнь у світі. Ця зброя, надана Іраном, здатна вразити ціль завширшки в три фути на відстані 500 миль.

В епоху після холодної війни, від початку 1990-х до 2010-х років, я вважав, що в цю частину світу, завдяки угодам в Осло, йордано-ізраїльському мирному договору, повстанням «арабської весни» та більшій інтеграції, спричиненій глобалізацією, справді можливо привнести більше консенсусної політики та плюралізму.



Але цього не сталося. Замість поширення демократії цей регіон пережив метастази безладу та неспроможні держави. Водночас у світі виникло розділення вже не між демократією та автократією, а між порядком і безладом.

для читання статті потрібно ввести emailдавайте трохи подивимось навкруги. чого я цитую цю статтю. бо навіть тут на форумі у декого проскакує оце - типу у світі є різні погляди. так от, війна в Україні насправді багато чого прояснила.в тому числі, й такий фактор, що Іран чи ще хтось воює з США не для такого, щоб якось поліпшити життя своєї країни. поліпшити якраз можна, якщо не воювати. а війна створює хаос навкруги, й у цьому хаосі автократичним режимам легше дурити голову населенню своїх та сусідних країн, що вони погано живуть через США, Європу, ще когось, а не через те, що їх правління корумповане та неефективне.в цьому ключі полягає трагедія й палестинців, що перебуваючи під владою озброєних терористів у них немає навіть можливості щось змінити, хіба що втекти в іншу арабську країну - а ті не поспішають приймати палестинців чомусь. а ватажки палестинців живуть собі у розкоші десь у готелях Катару й дуже добре себе почувають - війна йде, гроші капають