sens написав:є рішення для справжніх ухилянтів - можна навідитися до будь-якого маркету з охороною . Виносити речі не розрахувавшись за товар . Далі вас затримує охорона і намагається від вас дочекатися сплати - не важливо ...
вы действительно верите, что вслед за е-повестками не слижут и "разрешение" Служить В ВСУ легким статьям?
Всегда можно перейти на более тяжелую статью Надо расти и развиваться, а не стоять на месте
Як варіант -- перетворити тил у трохи полегшену версію книги “Світ Смерті” Гарі Гарісона. Аби фронтовики вирішили не вертатись і більше не просити заміну. Взагалі. А там диви і москвини задумаються, нащо їм те все треба...
katso написав: [quote="5695323:барабашов Телега пишет шо частный канал Где посмотреть видео без этих закидонов???[/quote
Ну например в телеграм канале тех кого нельзя произносить вслух, ну там уехавшего в Испанию блогера которого чуть не убили недавно. Кстати на видео какая то странная ситуация - военного (военкома?) сбивают машиной, он встает и как ни в чем не бывало становится обратно на пост, люди машут на него топорами, рубят его машину - а мелькнувшие в кадре патрули даже калаши со спин не сняли. Это как?
закину имхо. видео дешёвая тупая постановка с целью пощупать уровень злобы людей на тцк перед принятием известного закона. Снимающий (полицейский?) спокойно держит камеру(смартфон) как будто ничего не происходит. Ну и остальные тоже неестественно спокойны. Ладно там калаш применить, а просто броситься на защиту коллег, скрутить толпой агрессора желания не возникло?
Не постанова. В горах так. Пакують тих хто спускається в долину. А шо путила, шо римунський краноїльськ там свої порядки. Поліція мож була з місцевих. Смисл йому ссоритись з односельчанами? Потім або йому вломлять або рідним . Короч відношення до влади в горах специфічне. Мєстні або допилюють незаконно ліс або контрабанда або за кордоном. Ну мож ще пару чоловік на бюджетних місцях. Більше приходу грошей в ті краї нема. Вівці давно вже не пасуть.
Йой... Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”. А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса.
в переговорах заинтересованы обе стороны. Бесконечная война путену не нужна, как и новые территории. На момент ему нужна "слава победителя", чтобы переизбраться. После выборов разные переговоры активизируются и надеюсь до чего-то таки договорятся.
"Мы не видим, как можно приглашать людей, которые все блокируют, разрушают и убивают. Мы хотим получить результат. Результат - справедливый мир для Украины. Поэтому сначала цивилизованные страны разработают план, а уже потом будут привлекать представителей России, которые захотят справедливого мира", - заявил Зеленский.
Со свей стороны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова принять саммит по урегулированию войны в Украине, на который пригласят и представителей Москвы. Он напомнил, что Турция с самого начала вносила и продолжает вносить свой вклад в дело мирного урегулирования в Украине на основе переговоров.
"Мы готовы принять мирный саммит, к которому привлекут и Россию. В то время как мы продолжаем солидарность с Украиной, мы будем продолжать работу с целью завершить войну на основе переговоров", - сказал Эрдоган.
Bobua написав: Йой... Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”. А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса.
не надо путати турізм з еміграцією. Шо ж ви жити там не лишились? Десь в Грамотному? Або яловичорах?:lol:
Часто-густо кажуть, що найнебезпечніша гаряча точка у світі — це водний шлях між Тайванем і материковим Китаєм — китайські ВМС і ВПС щодня грають там м’язами, намагаючись залякати Тайвань, а ВМС США патрулюють територію поблизу. Цікаво. Насправді зараз там спостерігається стійкий баланс стримування. Порівняно з тим місцем, де я щойно побував, у Тайванській протоці можна провести дружню регату.
У цій іншій близькосхідній війні Іран і його проксі — хуті, Хезболла та шиїтські ополченці в Іраку — протистоять як невеликій мережі американських баз у Сирії, Йорданії та Іраку, створених після 2014 року для знищення Ісламської держави ІДІЛ, так і військово-морській присутності США у Червоному морі та Аденській затоці, що забезпечує безпеку і відкритість життєво важливих морських шляхів.
Можливо, ці озброєні Іраном шиїтські ополченці в Іраку та бойовики хуті в Ємені не виглядають як смертельна загроза і навіть не видаються такою, але не варто обманюватися. Вони навчилися озброювати, створювати, адаптувати і розгортати одне з найскладніших високоточних озброєнь у світі. Ця зброя, надана Іраном, здатна вразити ціль завширшки в три фути на відстані 500 миль.
давайте трохи подивимось навкруги. чого я цитую цю статтю. бо навіть тут на форумі у декого проскакує оце - типу у світі є різні погляди. так от, війна в Україні насправді багато чого прояснила.
в тому числі, й такий фактор, що Іран чи ще хтось воює з США не для такого, щоб якось поліпшити життя своєї країни. поліпшити якраз можна, якщо не воювати. а війна створює хаос навкруги, й у цьому хаосі автократичним режимам легше дурити голову населенню своїх та сусідних країн, що вони погано живуть через США, Європу, ще когось, а не через те, що їх правління корумповане та неефективне.
в цьому ключі полягає трагедія й палестинців, що перебуваючи під владою озброєних терористів у них немає навіть можливості щось змінити, хіба що втекти в іншу арабську країну - а ті не поспішають приймати палестинців чомусь. а ватажки палестинців живуть собі у розкоші десь у готелях Катару й дуже добре себе почувають - війна йде, гроші капають
В епоху після холодної війни, від початку 1990-х до 2010-х років, я вважав, що в цю частину світу, завдяки угодам в Осло, йордано-ізраїльському мирному договору, повстанням «арабської весни» та більшій інтеграції, спричиненій глобалізацією, справді можливо привнести більше консенсусної політики та плюралізму.
Але цього не сталося. Замість поширення демократії цей регіон пережив метастази безладу та неспроможні держави. Водночас у світі виникло розділення вже не між демократією та автократією, а між порядком і безладом.
vitaliiangel написав:в переговорах заинтересованы обе стороны. Бесконечная война путену не нужна, как и новые территории. На момент ему нужна "слава победителя", чтобы переизбраться. После выборов разные переговоры активизируются и надеюсь до чего-то таки договорятся.
Блииин. Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания? Неужто если ВСУ сейчас накинутся и отобьют Запорожскую АЭС, Авдеевку с Бахмутом обратно, и выйдут к условному Токмаку, то его не "переизберут"? Какая-то совсем оторванная от реальности картина мира.
M-Audio написав:Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания?
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом? Вероятно есть страх что не переизберут. вы хотите умом понять чужие страхи? это ещё никому не удалось. Страхи иррациональны.
M-Audio написав:Какая-то совсем оторванная от реальности картина мира.
у кого? я только на факты смотрю. Режим путена боится любого пука. Можете доказать обратное - докажите.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 22:44, всього редагувалось 3 разів.