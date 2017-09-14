Порушники ?
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Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:48
Тот «взвод» прорывавшийся через границу. Давали по 10-ке дол .
Не надо плавать через Тису. В бусике штабелями тоже не надо.
Бить тоже не надо (для Летусрок).
Что удивляет… Если продолжают давать 10-ку , значит кому-то же удается… Без успешных финалов не было бы дальнейших попыток…
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:51
Додано: П'ят 08 бер, 2024 22:58
Нет, Виталик, надо просто делать так, чтобы были реестры, были нормальные оповещения, люди приходили по вызову. А если не приходили, то их били гривной. А не ногами.
Но я знаю, что ты бы хотел чтобы просто никого не трогали , не вызывали, не штрафовали, и само все рассосалась. Но так бывает лишь в деЦЦтве. По щучьему велению. В Реалити само ничего не рассосется.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:04
Hotab давать думать на один шаг дальше. Ну вот есть эти люди в реестрах. Пришли в тцк сами. Служить хотите? нет не хотим. Бьют ногами и отправляют в учебку. Там тоже самое бьют ногами и отправляют на фронт. А на фронте бить ногами некому и вся эта компания дружно сбегает. Помогли твои реестры?
уже писал, единственный вариант платить столько чтобы очередь в тцк стояла. И контракты с чёткой датой его окончания. После того как план с реестрами провалится, может начнут думать головой.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:08
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Ребята, все эти поводыри - агенты сбу, которые дают обьявы по переводу. Вас тцкашникам отдадут и деньги заберут и никуда жаловаться не будете.
Сразу идите и несите деньги на Владимирскую.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:09
vitaliiangel ,
Твоя ошибка в том, что , я повторяюсь, ты давно (или никогда?) не делал ничего через «не хочу».
Потому ты сейчас и на кроватке по утрам лежишь до 10-ти часов, вместо встать и поехать на работу. Потому ты не поймешь.
Но это не значит, что твое «не хочу» прокатит. Просто тебе будет больнее , когда будут ломать. Большинство людей переживет это легко.
Написать ты написал, а вот налоги платить не начал.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 бер, 2024 23:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:09
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Капец британцы массово снимают ролики против мобилизации. Никто из европейцев воевать категорически не хочет.
А нам рассказывают, что украинцы не правильные.
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