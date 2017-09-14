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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7071707270737074
Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да ладно. Сбросьте уже маски. Ну сейчас же уже можно не стесняться а быть самими собой - бить ногами - закономерно и логично
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:16

  Hotab написав:ты давно (или никогда?) не делал ничего через «не хочу».
причём тут я? тебе чешеться про меня поговорить. Я увольнял людей пачками, из-за нежелания работать. Потому что к каждому полицейского не приставишь. Работу "через нехочу" видел каждый день. И результаты её видел.
  Hotab написав:когда будут ломать
так и я буду в ответ ломать. или ты думаешь ломать можно только меня, а ты бессмертный? это ты серьёзно считаешь полезными идеями? тебе с такими идеями надо на рф жить, там человек не стоит ничего, ломай хоть всех.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 23:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:18

vitaliiangel
а ты бессмертный?


Я тебя ломать не буду. Ты о чем??

Работу "через нехочу" видел каждый день

Виталь, очень много работы через не хочу. Мыть попу обкаканному ребенку, или маме с инвалидностью.
Война - это такое же «не хочу». Нет таких, кто хочет прям, просто понимают, что НАДО.
Востаннє редагувалось Hotab в П'ят 08 бер, 2024 23:24, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:18

  Shaman написав:Водночас у світі виникло розділення вже не між демократією та автократією, а між порядком і безладом.

Це ключове з вашого лонгріду. Над цим давно замислюються "сильні" цього світу, шукають шляхи недопущення хаосу. Як на мене, важливим для цього є забезпечення дотримання міжнародного права. Інакше, такі як рф відчуватимуть вседозволеність, а такі, як Молдова чи Грузія перестануть існувати й цілком перетворяться на "народні республіки".
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:21

  Hotab написав:vitaliiangel
а ты бессмертный?


Я тебя ломать не буду. Ты о чем??

как и воевать не будешь) мы это давно поняли. В моем примере ты = кто угодно с такими же идеями, просто идеи озвучил ты поэтому я тебе и ответил. Ничего личного.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в П'ят 08 бер, 2024 23:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:22

  Бетон написав:Да ладно. Сбросьте уже маски. Ну сейчас же уже можно не стесняться а быть самими собой - бить ногами - закономерно и логично

А кого б’ють ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: П'ят 08 бер, 2024 23:25

vitaliiangel ,
как и воевать не будешь)


Кто знает. Просто меня для этого ломать не надо. Я к этому морально готов всю взрослую жизнь. А тебе предстоит стать готовым. Но у тебя тоже выйдет.
мы это давно поняли

Всем ирпенем, или вдвоем за праздничным столом с Мухой? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:01

  vitaliiangel написав:Hotab давать думать на один шаг дальше. Ну вот есть эти люди в реестрах. Пришли в тцк сами. Служить хотите? нет не хотим. Бьют ногами и отправляют в учебку. Там тоже самое бьют ногами и отправляют на фронт. А на фронте бить ногами некому и вся эта компания дружно сбегает. Помогли твои реестры?

уже писал, единственный вариант платить столько чтобы очередь в тцк стояла. И контракты с чёткой датой его окончания. После того как план с реестрами провалится, может начнут думать головой.

1. Куди вони будуть втікати ? Їх або раша мобілізує там бити і не тільки будуть по серйозному і камери щоб знімати поблизу точно не буде. Або просто кацапи пристрелять.
2. Платити з твоєї кишені чи звідки ?
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 00:11

  vitaliiangel написав:
  M-Audio написав:Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания?
а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам?
А кто сказал, что они боятся? Не боятся, а в очередной раз демонстрируют, причем задёшево, что не надо идти против силы власти -- себе дороже. Даже здесь, когда появился риск повышения ставок - сдали назад, мать Навального задерживать не стали. И все эти манёвры абсолютно ничего не стоили, но нужный эффект имели. Почему бы и нет? Могли бы проигнорировать мероприятие? Да легко, и без всяких последствий для себя.
зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом?
то же самое - продемонстрировать, что враг будет уничтожен, поэтому не надо становится врагом.
Вероятно есть страх что не переизберут.
Не страх, а необходимость разруливать незначительные, но всё же неприятности. Вот представьте, проходят выборы, считают бюллетени, и обнаружили, что победил не он, а одна из тех зверушек. И что, путин вот так вот встанет и уйдёт из Кремля? Или примет все меры, чтобы об этом вопиющем факте не стало бы кому-то известно? Что реальнее? Но этим же надо заниматься, расширяется круг причастных, их надо контролировать и нейтрализовывать, если вдруг кто-то выйдет из-под контроля... А если все действительно проголосовали "как надо", насколько сразу же меньше проблем... Вот этого и боятся, а не того, что "не переизберут".
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