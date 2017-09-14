Додано: Суб 09 бер, 2024 00:11

vitaliiangel написав: M-Audio написав: Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания? Ну зачем, ЗАЧЕМ ему какая-то там слава для переизбрания? а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам? а зачем они боятся женщин с цветами каким то памятникам?

зачем было убивать Навального в тюрьме, он что из тюрьмы мог стать президентом?

Вероятно есть страх что не переизберут.

А кто сказал, что они боятся? Не боятся, а в очередной раз демонстрируют, причем задёшево, что не надо идти против силы власти -- себе дороже. Даже здесь, когда появился риск повышения ставок - сдали назад, мать Навального задерживать не стали. И все эти манёвры абсолютно ничего не стоили, но нужный эффект имели. Почему бы и нет? Могли бы проигнорировать мероприятие? Да легко, и без всяких последствий для себя.то же самое - продемонстрировать, что враг будет уничтожен, поэтому не надо становится врагом.Не страх, а необходимость разруливать незначительные, но всё же неприятности. Вот представьте, проходят выборы, считают бюллетени, и обнаружили, что победил не он, а одна из тех зверушек. И что, путин вот так вот встанет и уйдёт из Кремля? Или примет все меры, чтобы об этом вопиющем факте не стало бы кому-то известно? Что реальнее? Но этим же надо заниматься, расширяется круг причастных, их надо контролировать и нейтрализовывать, если вдруг кто-то выйдет из-под контроля... А если все действительно проголосовали "как надо", насколько сразу же меньше проблем... Вот этого и боятся, а не того, что "не переизберут".