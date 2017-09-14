M-Audio написав:Не страх, а необходимость разруливать незначительные, но всё же неприятности
необходимость разруливать ситуации которых нет это фобия. Равно как страх преследования, смерти, боязнь воды, высоты, самолётов, собак, вирусов и любой другой из тысячи известных. Как он испугался Пригожина, потому его и убрал.
Вы только подтвердили написанное мной только заменив страхи какими то обоснованиями.
Рисков Навальный никаких не нёс, а его боялись. И даже похорон боялись, но тут частично отступили. Толпе подойти к гробу так и не дали.
M-Audio написав:А кто сказал, что они боятся
послушайте речи Путина, как он боится майдана, уже 10 лет прошло, а он его с ужасом вспоминает. Как он боялся нападения Украины. Как он постоянно жалуется, что Запад его обманул. Всё в открытом доступе, только анализировать никто не хочет. Упёрлись рогами, что ему нужны наши территории. Эта война отличается от всех предыдущих, потому что по факту путен воюет со своими фобиями.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 01:19, всього редагувалось 3 разів.
В любом словесном конфликте, если кто-то начинает пьяным умничать, первая мысль: «Что ж ты, с***, здесь, а не на войне? Там такие пацаны погибают, а ты, г***о, тут бухаешь, понтуешься!» Я, помню, не выходил на улицу, потому что знал: любой косой взгляд, не то слово в мой адрес (хотя я добрый человек по жизни) — все. Ты уже видел смерть и боишься не то что побить кого-то, ты боишься его на эмоциях убить и сесть. ......... на войне не убивают, а ликвидируют противника.
— Очень правильно, когда есть эта установка, но таких — 30−50%. В простые мотопехотные бригады, как у меня, набрали обычных работяг, селян, — рассказывает психолог. — Многие не воины по природе, не умеют драться, в армии не служили. И тут — убить человека. Кто привык к суровой реальности, дрался село на село — таким проще. А интеллигентным ребятам сложнее всего. Они говорят: «Я никогда по лицу никого не бил, а тут меня убивать посылают». Это стандартная история.
Сейчас под Бахмутом пацаны сходят с ума от того, скольких они убили. Особенно верующие: «Ой, сколько я душ загубил! Хоть он и кацап, но все же человек». И люди уходят в себя. ... летом вызвали в госпиталь в Бахмуте: завуч школы, 27 лет. Я с ним работал несколько дней, он все: «Я же убивал. У него же дети». ........Сейчас мне бы хотелось, чтобы я не убил никого. Какие они ни твари, они тоже люди. Не наша вина, что им заср*** мозги, что они несчастно живут. ........... Вот в апреле зашел хлопчик, плачет: «Я восемь лет на войне! Убивал этих пи****сов — все нормально. А сейчас не знаю, что со мной стало. Насмотрелся этой крови, смерти — все, я никакой. Я не воин, я не могу, что мне делать?» Таких я обычно на больничку направляю. Бывает, их приводят в порядок. А бывает, госпитали забиты, ребят держат по 7−10 дней, для реабилитации это вообще не срок. Врачи только купируют проблему. ....... Уже сейчас, если бы мы работали по натовским, израильским принципам, наверное, 50% бойцов возвращать на позиции нельзя. Они отдали себя, их ресурс исчерпан, все. Особенно бывает — вот как наших ребят сейчас: вывели в Киевскую область из-под Бахмута, и там они точно так же спят в садиках, школах, по 20 человек в комнате, на полу. Да, не под обстрелами. Но это не отдых! Их всех колбасит. А еще же, помимо контузий, ранений, у всех проблемы с коленями, позвоночником, особенно кто постарше: ты в бронежилете постоянно, на себе носишь 20 кг, бегаешь, прыгаешь. Вот я всех распихал по санаториям, больницам — хорошо, что люди помогли. ......... ...по словам Алексея, когда все вернутся с войны, этот диагноз можно будет ставить 80−90% бойцов. Он говорит, что жить с ним можно, но научатся не все.
Врач-невролог Христина, которая работала в реабилитационном центре для военных, отмечает, что в Украине не хватает докторов: кто-то выгорел, кто-то выпивает.
«Яны шмат што напрацавалі з 14-га года, але, нажаль, зараз гэтага недастаткова. Я не хачу, каб гэта гучала абразліва, як камень у гарод лекараў — хай хтосьці папрацуе у такіх умовах другі год, і паглядзім, як ён будзе спраўляцца. Я проста хачу канстатаваць той факт, што лекараў не хапае, і не можа хапаць фізічна» ......... Поначалу доброволец пытался устроиться на работу (в Польше) с пунктом в резюме «служба в ЗСУ» — дело принципа. Украинские компании отказывали: первая сказала, что не нанимает бывших военных, другая фирма не брала белорусов из-за «политики компании». Еще одни наниматели предположили, что коллегам-украинцам будет некомфортно работать с добровольцем, потому что «он воевал, а они выехали». В следующей айти-компании ответили, что раз он «добровольно пошел на войну, то значит, что он не умеет просчитывать риски». По мнению начальства, это было несовместимо с менеджерской позицией.
Приятель — белорусский предприниматель — посоветовал Константину убрать службу из резюме, чтобы «у бухгалтерии не было вопросов». ......... На работе он столкнулся с украинцами, которым «пох*р на войну, у них свои дела». В день, когда к нему нему приехали «накуренные в хлам украинцы», он узнал о гибели белорусских добровольцев в Бахмуте, среди которых был Мирослав Лозовский.
«Послал этих украинцев на х*р и выгнал из ангара, они че-то бубнели про белорусов-п**арасов» В итоге получить предложение от крупной международной корпорации оказалось проще, чем от украинцев или белорусов, — вопросов не возникло ни к службе, ни к уровню польского и английского языков. ........... Одна из проблем, с которой столкнулся Зубр, это желание «решать вопросы» силой:
«Мы привыкли за годы войны в любой экстремальной ситуации — ты прибегаешь к оружию, к насилию, ты спасаешь свою жизнь. Это вырабатывается на системном уровне. Тяжело не загреметь сразу в тюрьму, не убить кого-то, потому что стресс можно словить где угодно: от бытовый ссоры с соседом, от конфликта с полицией или еще что-то. Очень тяжело понять, а почему, бл**ь, его сейчас не застрелить? Он меня бесит, он мне мешает, он враг» ........ Бойцам должна помогать реабилитация после ранений, но на деле система так не работает.
— У всех военных, которые были на фронте, есть ПТСР. У кого-то он выражен сильнее, у кого-то меньше, из-за этого человек не всегда в состоянии контролировать свои эмоции, — как есть рассказывает собеседница. — Но ты, как жена, не можешь позволить себе как-то реагировать на эту агрессию. Понимаешь, это не потому что он хотел тебя обидеть, а потому что из-за войны его психика нарушена. Проходит минут 10−15, полчаса, Дима осознает, что сделал, и извиняется. Плюс на фронте среди сослуживцев мужчина не может показать, насколько он уязвим или зол, поэтому негатив идет на родных. Не из-за того, что военные так хотят, просто близкие поймут.
Любовь такое поведение мужа не пугает. Если он в эти моменты рядом, она пытается «вернуть его в себя». Обнимает, повторяет: «Знаю, это не ты, сейчас все пройдет». Заметила, что, когда он дома во время ротации, лишняя эмоциональность постепенно уходит. Некоторые семьи украинских военных не выдерживают такого испытания.
Дай бог всем таких жён и такого понимания.
Прошу прощения за обильное цитирование в этих 2 постах. Но приходится учитывать, что здесь многие не читатели, а писатели и ссылки вряд ли посмотрят. Может хоть цитаты прочитают.
Это всё, кстати, к претензиям к Успіху. Вполне возможно, что посты на форуме помогают ему справляться - просто надо выговориться, хочется сочувствия. Вполне безобидный вариант. И не стоит наезжать.
P.s. Возможно, поведение ТЦК-шников (по крайней мере, части из них) объясняется так же.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 бер, 2024 02:16, всього редагувалось 1 раз.
Letusrock написав:Але в момент наїзду на тцк-шника його коліно цілком могло зігнутись в протилежну сторону, занадто ризиково для постановки.
в крупных городах есть такой развод, разводила кидается вам под колёса, по касательной на капот или на крыло, там своя техника есть. С виду выглядит эффектно, потом с водилы сбиваются деньги. Травматизм нулевой. Иначе можно и хребет сломать. Для хорошей постановки тцкашник должен был лежать и корчиться от боли. Тут не продумали. Поведение полиции противоречит инструкциям, топор - риск для жизни. А они наблюдают как на скачках. Тоже не продумали. Окончательно фуфло выдают спокойные руки оператора, то есть ситуация ожидаемая. Он знает что снимает.
Не страх, а необходимость разруливать незначительные, но всё же неприятности. Вот представьте, проходят выборы, считают бюллетени, и обнаружили, что победил не он, а одна из тех зверушек. И что, путин вот так вот встанет и уйдёт из Кремля? Или примет все меры, чтобы об этом вопиющем факте не стало бы кому-то известно? Что реальнее? Но этим же надо заниматься, расширяется круг причастных, их надо контролировать и нейтрализовывать, если вдруг кто-то выйдет из-под контроля... А если все действительно проголосовали "как надо", насколько сразу же меньше проблем... Вот этого и боятся, а не того, что "не переизберут".
Думаю, не так. Сейчас его точно переизберут. Даже без подтасовок. Вопрос может быть в % "за" и/или в % вообще проголосовавших. Но поражение в войне - гибельно для любого диктатора. Пусть даже не сегодня, а в перспективе. Поражение уничтожает миф о его непобедимости и "богоизбранности".
Как вывод напрашиваются две вещи. 1. Отсюда выехать пытаются хоть чучелом хоть тушкой, и это, к сожалению, не признак здоровой ситуации. 2. Если вот так в открытую пытались вывезли ухылянтов, этот канал до этого успешно работал, на удачу такой финт не проходит. Просто уже "вели".
Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.