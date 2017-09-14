В любом словесном конфликте, если кто-то начинает пьяным умничать, первая мысль: «Что ж ты, с***, здесь, а не на войне? Там такие пацаны погибают, а ты, г***о, тут бухаешь, понтуешься!» Я, помню, не выходил на улицу, потому что знал: любой косой взгляд, не то слово в мой адрес (хотя я добрый человек по жизни) — все. Ты уже видел смерть и боишься не то что побить кого-то, ты боишься его на эмоциях убить и сесть.

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на войне не убивают, а ликвидируют противника.



— Очень правильно, когда есть эта установка, но таких — 30−50%. В простые мотопехотные бригады, как у меня, набрали обычных работяг, селян, — рассказывает психолог. — Многие не воины по природе, не умеют драться, в армии не служили. И тут — убить человека. Кто привык к суровой реальности, дрался село на село — таким проще. А интеллигентным ребятам сложнее всего. Они говорят: «Я никогда по лицу никого не бил, а тут меня убивать посылают». Это стандартная история.



Сейчас под Бахмутом пацаны сходят с ума от того, скольких они убили. Особенно верующие: «Ой, сколько я душ загубил! Хоть он и кацап, но все же человек». И люди уходят в себя. ... летом вызвали в госпиталь в Бахмуте: завуч школы, 27 лет. Я с ним работал несколько дней, он все: «Я же убивал. У него же дети».

........Сейчас мне бы хотелось, чтобы я не убил никого. Какие они ни твари, они тоже люди. Не наша вина, что им заср*** мозги, что они несчастно живут.

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Вот в апреле зашел хлопчик, плачет: «Я восемь лет на войне! Убивал этих пи****сов — все нормально. А сейчас не знаю, что со мной стало. Насмотрелся этой крови, смерти — все, я никакой. Я не воин, я не могу, что мне делать?» Таких я обычно на больничку направляю. Бывает, их приводят в порядок. А бывает, госпитали забиты, ребят держат по 7−10 дней, для реабилитации это вообще не срок. Врачи только купируют проблему.

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Уже сейчас, если бы мы работали по натовским, израильским принципам, наверное, 50% бойцов возвращать на позиции нельзя. Они отдали себя, их ресурс исчерпан, все. Особенно бывает — вот как наших ребят сейчас: вывели в Киевскую область из-под Бахмута, и там они точно так же спят в садиках, школах, по 20 человек в комнате, на полу. Да, не под обстрелами. Но это не отдых! Их всех колбасит. А еще же, помимо контузий, ранений, у всех проблемы с коленями, позвоночником, особенно кто постарше: ты в бронежилете постоянно, на себе носишь 20 кг, бегаешь, прыгаешь. Вот я всех распихал по санаториям, больницам — хорошо, что люди помогли.

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...по словам Алексея, когда все вернутся с войны, этот диагноз можно будет ставить 80−90% бойцов. Он говорит, что жить с ним можно, но научатся не все.