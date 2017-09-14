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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 03:52
hume написав:
Как вывод напрашиваются две вещи.
1. Отсюда выехать пытаются хоть чучелом хоть тушкой, и это, к сожалению, не признак здоровой ситуации.
2. Если вот так в открытую пытались вывезли ухылянтов, этот канал до этого успешно работал, на удачу такой финт не проходит. Просто уже "вели".
Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
Що з написаного не зрозуміло ?В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані. Їм заборонено виїзд за кордон, крім випадків, передбачених законом.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 03:56
барабашов написав: Ukrainian написав: барабашов написав:
Ну вот вы из своих саскачеваней приедьте и проверьте, дают ТТхи или нет.
Лично вам может и кольт 1911года 0.454й выдадут.
Ти готовий їхати воювати за чужу домівку та сім’ю в саскатчевани ?
Андестенд
Дама с климаксом с той стороны монитора в СА
Просто иди нах###й
Упав в ступор ?
Просто залізна логіка, «ви усі їдьте мене захищати».
Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 04:08
Ukrainian
,
Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?
Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.
2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює. https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU
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