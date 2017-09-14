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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7073707470757076
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 03:52

  hume написав:
  Shaman написав:бусик, бусик - оце дорослий підхід :D

На кордоні з Румунією затримали бус, «набитий» відразу 34 ухилянтами


Как вывод напрашиваются две вещи.
1. Отсюда выехать пытаются хоть чучелом хоть тушкой, и это, к сожалению, не признак здоровой ситуации.
2. Если вот так в открытую пытались вывезли ухылянтов, этот канал до этого успешно работал, на удачу такой финт не проходит. Просто уже "вели".


Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.

Що з написаного не зрозуміло ?
В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані. Їм заборонено виїзд за кордон, крім випадків, передбачених законом.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 03:56

  барабашов написав:
  Ukrainian написав:
  барабашов написав:Ну вот вы из своих саскачеваней приедьте и проверьте, дают ТТхи или нет.
Лично вам может и кольт 1911года 0.454й выдадут.

Ти готовий їхати воювати за чужу домівку та сім’ю в саскатчевани ?

Андестенд
Дама с климаксом с той стороны монитора в СА
Просто иди нах###й

Упав в ступор ? :lol: Просто залізна логіка, «ви усі їдьте мене захищати».
Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 04:08

Ukrainian ,

Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?



Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.

2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 05:44

Hotab
Чево в Ниммеччине
А вдруг у Швейцарии или Люксембурге?
Завидуешь после отаких малярийных глистов у Хартуме?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 05:46

  Ukrainian написав:
  hume написав:
  Shaman написав:бусик, бусик - оце дорослий підхід :D

На кордоні з Румунією затримали бус, «набитий» відразу 34 ухилянтами


Как вывод напрашиваются две вещи.
1. Отсюда выехать пытаются хоть чучелом хоть тушкой, и это, к сожалению, не признак здоровой ситуации.
2. Если вот так в открытую пытались вывезли ухылянтов, этот канал до этого успешно работал, на удачу такой финт не проходит. Просто уже "вели".


Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.

Що з написаного не зрозуміло ?
В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані. Їм заборонено виїзд за кордон, крім випадків, передбачених законом.

А як ты выйихало, чучелом чи трансгендером?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:10

  Hotab написав:Ukrainian ,

Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?



Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.

2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU

В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?
Волинь
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:16

  Волинь написав:
  Hotab написав:Ukrainian ,

Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?



Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.

2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU

В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?

Шара рано чи пізно закінчиться. :lol:
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:21

  барабашов написав:Hotab
Чево в Ниммеччине

Ты сам рассказывал.
Амнезия, что_ле?

Завидуешь


А есть чему?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:22

Ukrainian Українське громадянство пан має? На військовому обліку перебуває?
Чи більше цікавлять дистанційні форми заробляння грошей в Україні?
Ой+
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  #<1 ... 7073707470757076
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