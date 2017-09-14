Хаттаб, мы, актив этого форума, думали что ты боевой пидарас, а ты оказался просто геем, причём переученным в лагерях Единой Расии.
Ох нехорошо
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:46
Хаттаб, мы, актив этого форума, думали что ты боевой пидарас, а ты оказался просто геем, причём переученным в лагерях Единой Расии.
Ох нехорошо
Додано: Суб 09 бер, 2024 06:50
барабашов ,
С каких пор крашеный днепровский петушок,с регистрацией 15 года, похожий сзади на Аллу пугачеву, стал называться «активом»? Ты типичная негритянская невеста , на 120 кг и задницей втрое шире плеч.
Ты нахрюк похмеляйся с утра, «мы актив», а то очень смахиваешь на «мы, домовой комитет этого дома., на собрании жильцов этого дома… .»
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 бер, 2024 07:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 бер, 2024 06:52
Ukrainian Мова про тебе, хоча чого це раптом пан тикає? Зрозумів що на облік ти не став, та і сумніваюсь, що щось реальне корисне для України робиш чи робив, а булькати з канадського котла профіту нема.
В мене якраз всі обов'язки виконуються і добровільно взяті на себе також.
Ну а ще пам'ятаючи ранніші дописи на кшалт:
то взагалі цікава позиція вимальовується.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:00
Помилявся. Думав що здоровий глузд переможе і кацап не полізе.
Що далі ?
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Далі щоб мати моральне право когось тут повчати, то потрібно самому щось реальне робити для України, як мінімум донатити, ну і військовий обов'язок поширюється на всіх.
Це також стосується і тих, хто виїхав до війни цілком легально. І роль абстрактного відстороненого спостерігача тут недоречна.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:14
День-два-три пожити і досить. П`ять, якщо дощ. Зібрав наплічник і потопав далі...
Більше не треба. Бо там парадигма застаріла десь так на століття. “Не поймуть” якщо переважно лежати у гамаку, читати, їсти півтора десятка видів сирів, і пити нектар. Та й нема у бідних сільських крамничках всіх тих видів сирів...
Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”.
Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все...
Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі.
Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте.
Коли писали про Макрона і його війська у нас -- я от саме так одразу уявив.
Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:15
Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?, спостерігаючи, як власники десятків домівок, землі, "заводів/параходів"... самі свою власність захищати не поспішають, а прагнуть якось так би чужими руками і до кордонів 91.
Що ще захищати? мову, віру...? Такої мотивації влада за роки незалежності пересічному не створила і для більшості "а какая разніца..." і "томос-термос".
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:50
Re: Напад росії і білорусі на Україну
В комендантский час спокойно можно добраться куда нужно, от 2х до 3,5 тысяч грн. Даже через перекрытые мосты. За всю свою жизнь в Украине я ещё не видел такой коррупции.
Додано: Суб 09 бер, 2024 07:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
https://t.me/truexanewsua/88223
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