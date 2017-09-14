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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7074707570767077
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:46

  Hotab написав:
  барабашов написав:Hotab
Чево в Ниммеччине

Ты сам рассказывал.
Амнезия, что_ле?

Завидуешь


А есть чему?

малярийных глистов


Таких не бывает.
В художественной школе бандиту лохматому биологию не преподавали, только яйца и челку красили..,

Хаттаб, мы, актив этого форума, думали что ты боевой пидарас, а ты оказался просто геем, причём переученным в лагерях Единой Расии.
Ох нехорошо :D
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:50

барабашов ,

мы, актив этого форума,


С каких пор крашеный днепровский петушок,с регистрацией 15 года, похожий сзади на Аллу пугачеву, стал называться «активом»? Ты типичная негритянская невеста , на 120 кг и задницей втрое шире плеч.
Ты нахрюк похмеляйся с утра, «мы актив», а то очень смахиваешь на «мы, домовой комитет этого дома., на собрании жильцов этого дома… .» :lol:
Востаннє редагувалось Hotab в Суб 09 бер, 2024 07:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 06:52

Ukrainian Мова про тебе, хоча чого це раптом пан тикає? Зрозумів що на облік ти не став, та і сумніваюсь, що щось реальне корисне для України робиш чи робив, а булькати з канадського котла профіту нема.
В мене якраз всі обов'язки виконуються і добровільно взяті на себе також.
Ну а ще пам'ятаючи ранніші дописи на кшалт:
  Ukrainian написав:Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.

то взагалі цікава позиція вимальовується.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:00

  Ой+ написав:Ukrainian Мова про тебе, хоча чого це раптом пан тикає? Зрозумів що на облік ти не став, та і сумніваюсь, що щось реальне корисне для України робиш чи робив, а булькати з канадського котла профіту нема.
В мене якраз всі обов'язки виконуються і добровільно взяті на себе також.
Ну а ще пам'ятаючи ранніші дописи на кшалт:
  Ukrainian написав:Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.

то взагалі цікава позиція вимальовується.

Помилявся. Думав що здоровий глузд переможе і кацап не полізе.
Що далі ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ukrainian написав:Що далі ?

Далі щоб мати моральне право когось тут повчати, то потрібно самому щось реальне робити для України, як мінімум донатити, ну і військовий обов'язок поширюється на всіх.
  Ukrainian написав:В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані.
Це також стосується і тих, хто виїхав до війни цілком легально. І роль абстрактного відстороненого спостерігача тут недоречна.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:14

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
Йой...
Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”. :) А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса.
:lol: не надо путати турізм з еміграцією. Шо ж ви жити там не лишились? Десь в Грамотному? Або яловичорах?:lol:


День-два-три пожити і досить. П`ять, якщо дощ. Зібрав наплічник і потопав далі... :)
Більше не треба. Бо там парадигма застаріла десь так на століття. “Не поймуть” якщо переважно лежати у гамаку, читати, їсти півтора десятка видів сирів, і пити нектар. Та й нема у бідних сільських крамничках всіх тих видів сирів... :(

Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”.
Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все... :(

Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі.
Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте.
Коли писали про Макрона і його війська у нас -- я от саме так одразу уявив.
Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:15

  Ukrainian написав:Яка тобі потрібна мотивація захищати свою сім’ю та свою домівку в країні де ти живеш ?

Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?, спостерігаючи, як власники десятків домівок, землі, "заводів/параходів"... самі свою власність захищати не поспішають, а прагнуть якось так би чужими руками і до кордонів 91.
Що ще захищати? мову, віру...? Такої мотивації влада за роки незалежності пересічному не створила і для більшості "а какая разніца..." і "томос-термос".
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В комендантский час спокойно можно добраться куда нужно, от 2х до 3,5 тысяч грн. Даже через перекрытые мосты. За всю свою жизнь в Украине я ещё не видел такой коррупции.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 07:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:В комендантский час спокойно можно добраться куда нужно, от 2х до 3,5 тысяч грн. Даже через перекрытые мосты. За всю свою жизнь в Украине я ещё не видел такой коррупции.
https://t.me/truexanewsua/88223
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