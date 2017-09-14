Додано: Суб 09 бер, 2024 07:14

Banderlog написав: Bobua написав:

Йой...

Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”. А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса. Йой...Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”.А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса. не надо путати турізм з еміграцією. Шо ж ви жити там не лишились? Десь в Грамотному? Або яловичорах?:lol: не надо путати турізм з еміграцією. Шо ж ви жити там не лишились? Десь в Грамотному? Або яловичорах?:lol:

День-два-три пожити і досить. П`ять, якщо дощ. Зібрав наплічник і потопав далі...Більше не треба. Бо там парадигма застаріла десь так на століття. “Не поймуть” якщо переважно лежати у гамаку, читати, їсти півтора десятка видів сирів, і пити нектар. Та й нема у бідних сільських крамничках всіх тих видів сирів...Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”.Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все...Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі.Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте.Коли писали про Макрона і його війська у нас -- я от саме так одразу уявив.Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.