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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:10
Hotab написав:Ukrainian
,
Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?
Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.
2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює. https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU
В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:16
Волинь написав: Hotab написав:Ukrainian
,
Свою домівку і свою сім’ю в першу чергу повинен захищати ти сам. Яка тобі ще потрібна мотивація ?
Цілих 200 км від Дніпра до війни. Нема куди поспішати.
Сімʼя в Німеччині, все нормально.
2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює. https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU
В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?
Шара рано чи пізно закінчиться.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:22
Ukrainian Українське громадянство пан має? На військовому обліку перебуває?
Чи більше цікавлять дистанційні форми заробляння грошей в Україні?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 06:52
Ukrainian
Мова про тебе, хоча чого це раптом пан тикає? Зрозумів що на облік ти не став, та і сумніваюсь, що щось реальне корисне для України робиш чи робив, а булькати з канадського котла профіту нема.
В мене якраз всі обов'язки виконуються і добровільно взяті на себе також.
Ну а ще пам'ятаючи ранніші дописи на кшалт:
Ukrainian написав:
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
то взагалі цікава позиція вимальовується.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:00
Ой+ написав:Ukrainian
Мова про тебе, хоча чого це раптом пан тикає? Зрозумів що на облік ти не став, та і сумніваюсь, що щось реальне корисне для України робиш чи робив, а булькати з канадського котла профіту нема.
В мене якраз всі обов'язки виконуються і добровільно взяті на себе також.
Ну а ще пам'ятаючи ранніші дописи на кшалт:
Ukrainian написав:
Росія з Україною не воювала і не збирається. Так, балується, допомагаючи сепаратистам щоб в тонусі тримати. Всі великі (як вони про себе думають)країни Америка в тому числі цим зловживають.
то взагалі цікава позиція вимальовується.
Помилявся. Думав що здоровий глузд переможе і кацап не полізе.
Що далі ?
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:12
Ukrainian написав:
Що далі ?
Далі щоб мати моральне право когось тут повчати, то потрібно самому щось реальне робити для України, як мінімум донатити, ну і військовий обов'язок поширюється на всіх.
Ukrainian написав:
В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані.
Це також стосується і тих, хто виїхав до війни цілком легально. І роль абстрактного відстороненого спостерігача тут недоречна.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:14
Banderlog написав:
Bobua написав:
Йой...
Отак люди начитаються, і думатимуть, що Карпати -- це з фільму “поворот не туди”.
А це ж кричуща неправда! Навпаки, що далі від биковелів -- то кращі люди. Інколи було аж незручно, бо хочеш купити молоко чи щось таке, а вони намагаються безплатно дати... І, як правило, це села в тупиках -- напр., Лопухів, Чорна Тиса.
не надо путати турізм з еміграцією. Шо ж ви жити там не лишились? Десь в Грамотному? Або яловичорах?:lol:
День-два-три пожити і досить. П`ять, якщо дощ. Зібрав наплічник і потопав далі...
Більше не треба. Бо там парадигма застаріла десь так на століття. “Не поймуть” якщо переважно лежати у гамаку, читати, їсти півтора десятка видів сирів, і пити нектар. Та й нема у бідних сільських крамничках всіх тих видів сирів...
Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”.
Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все...
Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі.
Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте.
Коли писали про Макрона і його війська у нас -- я от саме так одразу уявив.
Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:15
Ukrainian написав:
Яка тобі потрібна мотивація захищати свою сім’ю та свою домівку
в країні де ти живеш ?
Придумайте ще якусь мотивацію, бо якщо домівка арендована, а сім'я вже давно десь за кордоном або й ще не створена, то яка мотивація має бути у такого пересічного?
Кого/що він повинен захищати, чужі сім'ї та домівки?, спостерігаючи, як власники десятків домівок, землі, "заводів/параходів"... самі свою власність захищати не поспішають, а прагнуть якось так би чужими руками і до кордонів 91.
Що ще захищати? мову, віру...? Такої мотивації влада за роки незалежності пересічному не створила (хто спробував - досі ходять облиті фекаліями) і для більшості "а какая разніца..." і "томос-термос".
Зараз на жаль від слуг лише одна демотивація.
Востаннє редагувалось Schmit
в Суб 09 бер, 2024 08:23, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:50
В комендантский час спокойно можно добраться куда нужно, от 2х до 3,5 тысяч грн. Даже через перекрытые мосты. За всю свою жизнь в Украине я ещё не видел такой коррупции.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 07:58
hume написав:В комендантский час спокойно можно добраться куда нужно, от 2х до 3,5 тысяч грн. Даже через перекрытые мосты. За всю свою жизнь в Украине я ещё не видел такой коррупции.
https://t.me/truexanewsua/88223
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