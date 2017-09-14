katso написав:
Ну, пишут что нет, не постанова
на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
hume написав:
Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.