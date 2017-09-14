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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7074707570767077
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:59

  katso написав:Ну, пишут что нет, не постанова
на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
  hume написав:Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Порушники ?
пришли в тцк без приглашения

Постанова як добровольців перед ТЦК викидають з буса щоб співробітники змогли виписати повістку
sens
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  #<1 ... 7074707570767077
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