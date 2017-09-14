на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
hume написав:Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.
За даними глави британської внутрішньої служби розвідки MI-5 Кена Маккаллума, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва втратила близько чотирьохсот неоголошених співробітників розвідки, дислокованих на території Європи. Як вважають європейські чиновники, щоб поповнити ці втрати, Путін міг навмисно не закривати кордони РФ на тлі втечі росіян від мобілізації – щоб разом із цим потоком до Європи могли потрапити російські агенти під прикриттям. Водночас багатьох відомих росіян, неугодних Кремлю, почали знаходити мертвими за незвичайних обставин у різних країнах світу. Наразі налічується понад 50 підозрілих смертей російських бізнесменів, яких знайшли після падіння з даху або повішеними протягом останніх двох років. Звичайно, пріоритетною ціллю для країни-агресора стануть результати президентських виборів у США. Тим більше, що в бекграунді вже є втручання в американський виборчий процес 2016 року, розслідування якого довело використання фейкових акаунтів в інформаційному полі США для внесення розколу в американську політичну систему. Зараз же хоч інструменти російського втручання і можуть трансформуватися, все одно їхньою основною метою буде перемога Дональда Трампа, який, як очікується, наполягатиме на примиренні з РФ та поступках Кремлю. https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad ... voroga.htm
Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.
Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.
Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину
hume написав:Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.
Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.
Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину
на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
hume написав:Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.
Довго дивились як машина в муках розверталась і не стріляли по колесах... Сокири були, але працювали лише обухами... На колінах слабо помітні наколінники під штанами...
Якщо родич загинув/пропав на війні, то хіба ще когось з родини беруть?
hume написав:Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.
Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.
Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину
Ей нужно с этим же запросом обратиться к Китаю и рашке. Ну типа чтобы клоунаду возвести в абсолют. Обратиться к странам глобального Юга с просьбой вернуть оружие - это "пять")))
Почему ж бред. Наоборот подстраховались что якобы все по правилам. Уволился согласно закона. Но соглашусь что у меня вначале подобные вашим мысли возникли. Ведь как он может быть непригодным если две руки и две ноги все явно наблюдали.
ЛАД написав:Дай бог всем таких жён и такого понимания.
Це бабські соплі. Вродь пмс . Погане настроєніє через пмс і главне на роботі себе можуть тримати в руках а дома ми нєрвні. Виміщати на близьких чоловік не має права. Це бабство в самому гіршому смислі слова.