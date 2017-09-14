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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7075707670777078>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 08:59

  katso написав:Ну, пишут что нет, не постанова
на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
  hume написав:Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:12

  vitaliiangel написав:
  Ukrainian написав:Порушники ?
пришли в тцк без приглашения

Постанова як добровольців перед ТЦК викидають з буса щоб співробітники змогли виписати повістку
sens
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:36

На кого розрахований цей бред?

Шось сценарісти що привладі втрачають хист

Залужный был признан непригодным после прохождения ВЛК перед назначением послом, - ZN.UA.

https://zn.ua/war/zaluzhnyj-pered-nazna ... odnym.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 09:40

За даними глави британської внутрішньої служби розвідки MI-5 Кена Маккаллума, з початку повномасштабного вторгнення в Україну Москва втратила близько чотирьохсот неоголошених співробітників розвідки, дислокованих на території Європи. Як вважають європейські чиновники, щоб поповнити ці втрати, Путін міг навмисно не закривати кордони РФ на тлі втечі росіян від мобілізації – щоб разом із цим потоком до Європи могли потрапити російські агенти під прикриттям.
Водночас багатьох відомих росіян, неугодних Кремлю, почали знаходити мертвими за незвичайних обставин у різних країнах світу. Наразі налічується понад 50 підозрілих смертей російських бізнесменів, яких знайшли після падіння з даху або повішеними протягом останніх двох років.
Звичайно, пріоритетною ціллю для країни-агресора стануть результати президентських виборів у США. Тим більше, що в бекграунді вже є втручання в американський виборчий процес 2016 року, розслідування якого довело використання фейкових акаунтів в інформаційному полі США для внесення розколу в американську політичну систему. Зараз же хоч інструменти російського втручання і можуть трансформуватися, все одно їхньою основною метою буде перемога Дональда Трампа, який, як очікується, наполягатиме на примиренні з РФ та поступках Кремлю.
https://news.obozrevatel.com/ukr/abroad ... voroga.htm
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.

Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.

Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:03

  hume написав:Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.

Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.

Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину


Сделала.
Рассматривает возможность.
:D
vt313
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:04

  vitaliiangel написав:
  katso написав:Ну, пишут что нет, не постанова
на то и форум чтобы установить истину. Слишком сюжет отличается от того что я привык видеть. Сбивают тцкашника машиной, а он вскакивает как резиновый мячик, бьют топором, но ни одной царапины.
  hume написав:Есть подозрение, что все слова исходящие из уст нашего Наполеона превращаются в дела, но с точностью до наоборот. Особенно если пересмотреть его дебаты на стадионе и инагурационную речь. Вот все что он сказал он сделал наоборот.
у нас предвыборные речи как считалочка в дет.саду. Все говорят, но никто этого не делает.


Довго дивились як машина в муках розверталась і не стріляли по колесах...
Сокири були, але працювали лише обухами...
На колінах слабо помітні наколінники під штанами...

Якщо родич загинув/пропав на війні, то хіба ще когось з родини беруть?
Bobua
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:04

  hume написав:Франция связалась с арабскими странами и призвала их вернуть большую часть проданного ею оружия и боеприпасов для передачи в дар Украине.

Париж также заявил, что продажа 155-мм артиллерийских боеприпасов Саудовской Аравии и Катару не будет производиться на неопределенный срок из-за вопроса ориентации на Украину.

Франция, которая год назад сделала все, чтобы избежать отправки ракет SCALP, уступила место Франции, которая рассматривает возможность отправки танки Leclerc в ближайшее время, прекращения продажи оружия, сбора оружия и попытки отправить его на Украину

Ей нужно с этим же запросом обратиться к Китаю и рашке. Ну типа чтобы клоунаду возвести в абсолют.
Обратиться к странам глобального Юга с просьбой вернуть оружие - это "пять")))
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:07

  Xenon написав:На кого розрахований цей бред?

Шось сценарісти що привладі втрачають хист

Залужный был признан непригодным после прохождения ВЛК перед назначением послом, - ZN.UA.

https://zn.ua/war/zaluzhnyj-pered-nazna ... odnym.html



Почему ж бред. Наоборот подстраховались что якобы все по правилам. Уволился согласно закона.
Но соглашусь что у меня вначале подобные вашим мысли возникли. Ведь как он может быть непригодным если две руки и две ноги все явно наблюдали.
serg1974
 
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  ЛАД написав:Дай бог всем таких жён и такого понимания.


Це бабські соплі.
Вродь пмс . Погане настроєніє через пмс і главне на роботі себе можуть тримати в руках а дома ми нєрвні. :lol:
Виміщати на близьких чоловік не має права. Це бабство в самому гіршому смислі слова.
Banderlog
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