Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.
Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.
Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.
Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.
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