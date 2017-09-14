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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7075707670777078
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:10

Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.

Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.

Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

В российском Таганроге сегодня ночью, 9 марта, прозвучала серия взрывов, сообщают о массированной атаке дронов. Налет беспилотников продолжался от одного до полутора часов. Очевидцы сообщают, что в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева.
Таганрогский авиазавод занимается постройкой и ремонтом военных транспортных самолетов различных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и пр., а также ранее производил стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие.
https://infonavigator.com.ua/novosti/v- ... nyj-zavod/
Чекаємо на результати, мають бути непогані. У чаті русні пишуть про мінус А-50.
За сьогодні в Мико вже було три тривоги. Такий ранок зазвичай буває, коли вночі кацапи десь дуже гарно відгребли))
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

все как обычно.

Колишнього депутата Київської міської ради, який служить в армії, Святослава Кутняка оголосили у розшук у справі 10-річної давності. Про це він повідомив у відеозверненні.

Кутняк розповів, що справа стосується інциденту 2014 року, коли під Центральною виборчою комісією депутата Верховної Ради Віктора Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою.

За словами Кутняка, у 2016 році справу проти нього закрили, проте зараз її відкрили знову, а самого ексдепутата оголосили у розшук

https://inforesist.org/ua/vijskovogo-og ... 014-roczi/
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