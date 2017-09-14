Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.
Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.
Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.
Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.
В российском Таганроге сегодня ночью, 9 марта, прозвучала серия взрывов, сообщают о массированной атаке дронов. Налет беспилотников продолжался от одного до полутора часов. Очевидцы сообщают, что в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева. Таганрогский авиазавод занимается постройкой и ремонтом военных транспортных самолетов различных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и пр., а также ранее производил стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие. https://infonavigator.com.ua/novosti/v- ... nyj-zavod/ Чекаємо на результати, мають бути непогані. У чаті русні пишуть про мінус А-50. За сьогодні в Мико вже було три тривоги. Такий ранок зазвичай буває, коли вночі кацапи десь дуже гарно відгребли))
Bobua написав:Але самі французи 1500км фронту не потягнуть. Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...
В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить (отдать в бесплатную аренду на 50лет) те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит
Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.
Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.
"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.
Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.
Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.
Bobua написав:Але самі французи 1500км фронту не потягнуть. Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...
В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит
вы оба жжёте. Чужие территории в 21 веке не нужны никому (разве что с ископаемыми которые легко добыть). А проблем оставшихся с совка что в Донецке, что во Львове хватает. Поэтому никто нас с таким багажом ни в какое ЕС не возьмёт, Украина слишком большая чтобы нас проглотить.
Хотели бы взять 1) взяли бы в 2014 2) давали бы оружия с избытком чтобы отбиться.
Это как невеста на которую наехал сосед, неужели вы не заступитесь? И наоборот, зачем заступаться, если жениться вы не собираетесь.
Спасибо за ссылку, но там передёргивание. 20% работающих, но
працездатних – 519 тисяч; безробітних – 206 тисяч; тих, хто працює – 213 тисяч.
Получается 41%. Правда, сумма не сходится. Ровно на 100 тыс. Непонятно, куда они деваются. Но в любом случае, говорить о % работающих, учитывая и детей и стариков... Чистая манипуляция. И ещё в оригинале статьи:
...есть еще одна особенность, которая мешает трудоустройству, особенно женщинам: только в детских садах по всей стране не хватает около 350 тысяч мест. В некоторых федеральных землях даже через два года после начала войны не все дети и молодежь имеют место в школе . 65 процентов взрослых беженцев войны — женщины (это примерно 700 тыс.). Они приехали в Германию примерно с 350 000 детей и молодых людей и часто являются родителями-одиночками.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
Навіть якщо уявити що завтра буде заморозка по нинішній лінії. Скільки років (десятилітть) знадобиться раші щоб тільки розмінувати тещо вони захопили, та потім відбудувати? Скільки на це потрібно коштів і людських ресурсів? Потягне сама раша все це?