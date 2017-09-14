RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 7076707770787079>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:10

Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.

Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.

Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.
prodigy
 
Повідомлень: 10942
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3226 раз.
Подякували: 3286 раз.
 
Профіль
1
3
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

В российском Таганроге сегодня ночью, 9 марта, прозвучала серия взрывов, сообщают о массированной атаке дронов. Налет беспилотников продолжался от одного до полутора часов. Очевидцы сообщают, что в результате налета на Таганрог мог пострадать авиационный завод имени Бериева.
Таганрогский авиазавод занимается постройкой и ремонтом военных транспортных самолетов различных типов, в том числе Ил-76, А-50, Ил-78 и пр., а также ранее производил стратегические бомбардировщики, среди которых Ту-95, Ту-142 и другие.
https://infonavigator.com.ua/novosti/v- ... nyj-zavod/
Чекаємо на результати, мають бути непогані. У чаті русні пишуть про мінус А-50.
За сьогодні в Мико вже було три тривоги. Такий ранок зазвичай буває, коли вночі кацапи десь дуже гарно відгребли))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4716
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1332 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 10:11

все как обычно.

Колишнього депутата Київської міської ради, який служить в армії, Святослава Кутняка оголосили у розшук у справі 10-річної давності. Про це він повідомив у відеозверненні.

Кутняк розповів, що справа стосується інциденту 2014 року, коли під Центральною виборчою комісією депутата Верховної Ради Віктора Пилипишина кинули у смітник та облили червоною фарбою.

За словами Кутняка, у 2016 році справу проти нього закрили, проте зараз її відкрили знову, а самого ексдепутата оголосили у розшук

https://inforesist.org/ua/vijskovogo-ogolosili-u-rozshuk-u-spravi-za-smittevu-lyustracziyu-pilipishina-u-2014-roczi/
mephala
 
Повідомлень: 8992
З нами з: 07.04.14
Подякував: 330 раз.
Подякували: 1017 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:41

  Bobua написав:Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...

В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить (отдать в бесплатную аренду на 50лет) те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит
flysoulfly
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:44

  prodigy написав:
Генерал Валерій Залужний перед призначенням послом у Великій Британії пройшов ВЛК, і його визнали непридатним для служби в армії, пише видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Повідомляється, що екс-головнокомандувач пройшов ВЛК ще взимку, а в лютому написав рапорт про звільнення з військової служби.

"Після звільнення зі своєї посади рішенням президента Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони. Будь-яку значущу військову посаду, адекватну рівню підготовки та досвіду Залужного, міністр оборони Умеров не запропонував, як не запропонував її раніше і президент Зеленський", - пише видання.

Після цього Залужний ухвалив рішення звільнитися з військової служби.

Крім того, вказується, що наразі невідомо, чи підписав міністр оборони рапорт після оголошення президентом наміру направити Валерія Залужного послом до Лондона.


Залужний і Шаптала звільнені за висновком ВЛК про непридатність до військової служби з вилученням із військового обліку.
https://www.pravda.com.ua/news/2024/03/9/7445687/

П.С. Так что для некоторых война уже закончена! . Ждем в ТЦК и проходим ВЛК))
maza5
 
Повідомлень: 402
З нами з: 27.08.14
Подякував: 21 раз.
Подякували: 91 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:48

  flysoulfly написав:
  Bobua написав:Але самі французи 1500км фронту не потягнуть.
Правильно було би поділити фронт на шматків зо 30 і подарувати назавжди Західним країнам, Штатам, Японії, Півд.Кореї, Австралії, Новій Зеландії... І довічно вільний, безвізовий і безмитний проїзд.
Может примерно так и надо...

В основании и начальном становлении самих и Донецка, и Луганска чуть ли не важнейшую роль играли британскоподданые - в 2014 можно было подарить те территории Королевству, "гаранту" Будапештского мазафакин'щит

вы оба жжёте. Чужие территории в 21 веке не нужны никому (разве что с ископаемыми которые легко добыть). А проблем оставшихся с совка что в Донецке, что во Львове хватает. Поэтому никто нас с таким багажом ни в какое ЕС не возьмёт, Украина слишком большая чтобы нас проглотить.

Хотели бы взять
1) взяли бы в 2014
2) давали бы оружия с избытком чтобы отбиться.

Это как невеста на которую наехал сосед, неужели вы не заступитесь? И наоборот, зачем заступаться, если жениться вы не собираетесь.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22364
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:54

  vitaliiangel написав: Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
flysoulfly
 
Повідомлень: 4541
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1553 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:56

  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных

дай ссылку кто скупает недвижимость в авдеевке и цены. Неужели трудно догадаться, разрушают для того чтобы потом вернуть разрушенное и разграбленное. А не для себя.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22364
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2377 раз.
Подякували: 3336 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 11:59

  Hotab написав:................
2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU

Спасибо за ссылку, но там передёргивание. 20% работающих, но
працездатних – 519 тисяч;
безробітних – 206 тисяч;
тих, хто працює – 213 тисяч.

Получается 41%.
Правда, сумма не сходится. Ровно на 100 тыс. :) Непонятно, куда они деваются.
Но в любом случае, говорить о % работающих, учитывая и детей и стариков... Чистая манипуляция.
И ещё в оригинале статьи:
...есть еще одна особенность, которая мешает трудоустройству, особенно женщинам: только в детских садах по всей стране не хватает около 350 тысяч мест. В некоторых федеральных землях даже через два года после начала войны не все дети и молодежь имеют место в школе . 65 процентов взрослых беженцев войны — женщины (это примерно 700 тыс.). Они приехали в Германию примерно с 350 000 детей и молодых людей и часто являются родителями-одиночками.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 бер, 2024 12:09, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 28197
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5272 раз.
Подякували: 4857 раз.
 
Профіль
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:04

Навіть якщо уявити що завтра буде заморозка по нинішній лінії.
Скільки років (десятилітть) знадобиться раші щоб тільки розмінувати тещо вони захопили, та потім відбудувати?
Скільки на це потрібно коштів і людських ресурсів?
Потягне сама раша все це?
Xenon
 
Повідомлень: 4363
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7076707770787079>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliiangel, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 173045
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
9 5983
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лют, 2024 01:01
19professor69
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 572317
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11534)
09.03.2024 12:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.