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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:18
vitaliiangel написав: flysoulfly написав: vitaliiangel написав:
Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
кто скупает недвижимость в авдеевке и цены
тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:22
katso
,
Кем заборонено? Кто эти люди возомнившие себя богами и имеющими право распорядаться чужими судьбами? Не говоря уже о том каким законом (никаким был просто темнык) они запретили выезд по гендерному признаку на второй день войны если в Конституции все гендеры равны.
И в Конституции, в ЗУ все нашлось, все предусмотрено. Это обсуждали не так давно на этих страницах . Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:29
Hotab написав:
Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
у толиков кроме бабла задач нет.
Если завтра появятся спонсоры гораздо побагаче, но например из "партии трансгендеров" - толики станут лучшими искренними рупорами любой новой пропаганды. Толик же не в саратове жить захотел.
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 09 бер, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:30
flysoulfly написав:
тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33
Xenon написав:
Навіть якщо уявити що завтра буде заморозка по нинішній лінії.
Скільки років (десятилітть) знадобиться раші щоб тільки розмінувати тещо вони захопили, та потім відбудувати?
Скільки на це потрібно коштів і людських ресурсів?
Потягне сама раша все це?
помилка майже в кожному питанні. а саме - не буде Раша нічого відбудовувати, ресурсів просто не вистачить апріорі.
навіщо тоді захоплювали - питання треба задавати іншим людям. адекватної відповіді на це питання не існує. хіба що ватна відвовідь
але який висновок? треба ж буде пояснювати на Раші, чому така срака. тому існуючий режим буде змушений підтримувати градус напруги. якщо теоретично переможе Україну (а цього не станеться, гіпотетично є ризики Харкова, Дніпра та Одеси) - то почнуть кошмарити Прибалтику та Польщу через цей Сувальський коридор й так далі. війна стане безкінцевою. якось так
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33
vitaliiangel написав: flysoulfly написав:
тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
бляяя, вы точно бизнесмен?
ЦЕНОЙ
(с верой в хйла)
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Суб 09 бер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33
Волинь написав:
В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?
Это всё временно. Особенно, "квартира 2кімнатна безкоштовно". И грубо 1,5 тыс. на троих в Германии не так много. На еду, конечно, хватает.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:36
Ой+ написав: Ukrainian написав:
Що далі ?
Далі щоб мати моральне право когось тут повчати, то потрібно самому щось реальне робити для України, як мінімум донатити, ну і військовий обов'язок поширюється на всіх.
Ukrainian написав:
В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані.
Це також стосується і тих, хто виїхав до війни цілком легально. І роль абстрактного відстороненого спостерігача тут недоречна.
Насколько понимаю, Ukrainian
выехал уже давно и, вероятно, уже гражданин Канады.
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Додано: Суб 09 бер, 2024 12:39
flysoulfly написав:
бляяя, вы точно бизнесмен?
ЦЕНОЙ (+ верой в хйла)
1. я не бизнесмен по крайней мере себя им не считаю.
2. гнилые яблоки дешевле спелых, значит по вашему на них есть спрос (ну цена ж дешевле). То же самое дырявые трусы из секонда.
3. как раз ни один бизнесмен так не думает.
4. вера в пуйла за 2 года сильно подуныла, после потопленных кораблей, и прилётам по нефтепереработке. В победу там верят только самые отпетые патриоты. А вопрос "нафиг надо эта война" задают даже дети.
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