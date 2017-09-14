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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 7077707870797080>
Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:18

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:
  vitaliiangel написав: Почитайте паблики сколько на рф восторга от новых территорий. Целых ни одного комента, что там они кому-то нужны.
про нет руснявого восторга - профанация,
поищи, кто ломанулся скупать недвигу и отжимать бизнесы на оккупированных
кто скупает недвижимость в авдеевке и цены
тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:22

katso ,

Кем заборонено? Кто эти люди возомнившие себя богами и имеющими право распорядаться чужими судьбами? Не говоря уже о том каким законом (никаким был просто темнык) они запретили выезд по гендерному признаку на второй день войны если в Конституции все гендеры равны.


И в Конституции, в ЗУ все нашлось, все предусмотрено. Это обсуждали не так давно на этих страницах . Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:29

  Hotab написав:Если вы читаете срану и шария - там такого не расскажут. Там контент иной, канеш. Потому что задачи толик преследует иные.
у толиков кроме бабла задач нет.
Если завтра появятся спонсоры гораздо побагаче, но например из "партии трансгендеров" - толики станут лучшими искренними рупорами любой новой пропаганды. Толик же не в саратове жить захотел.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:30

  flysoulfly написав:тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.

А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33

  Xenon написав:Навіть якщо уявити що завтра буде заморозка по нинішній лінії.
Скільки років (десятилітть) знадобиться раші щоб тільки розмінувати тещо вони захопили, та потім відбудувати?
Скільки на це потрібно коштів і людських ресурсів?
Потягне сама раша все це?

помилка майже в кожному питанні. а саме - не буде Раша нічого відбудовувати, ресурсів просто не вистачить апріорі.

навіщо тоді захоплювали - питання треба задавати іншим людям. адекватної відповіді на це питання не існує. хіба що ватна відвовідь :D

але який висновок? треба ж буде пояснювати на Раші, чому така срака. тому існуючий режим буде змушений підтримувати градус напруги. якщо теоретично переможе Україну (а цього не станеться, гіпотетично є ризики Харкова, Дніпра та Одеси) - то почнуть кошмарити Прибалтику та Польщу через цей Сувальський коридор й так далі. війна стане безкінцевою. якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33

  vitaliiangel написав:
  flysoulfly написав:тю, ну авдеевки ж не показатель. Например, есть пидозра, шо Мариуполь (осебенно разрекламированные новострои и частный сектор), азовское плюсминус-побережье уже половина норильсков-хантымансийсков прикупили.

А чем их привлекает Мариуполь? Разве что кино про войну снимать. Там через лужу аналогичный Таганрог.
бляяя, вы точно бизнесмен?
ЦЕНОЙ
(с верой в хйла)
Востаннє редагувалось flysoulfly в Суб 09 бер, 2024 12:34, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:33

  Волинь написав:
  Hotab написав:............
2 ЛАД (наша розмова ):
До питання працюючих в Німеччині. Всього 20% працює.

https://finance.ua/ua/goodtoknow/20-ukr ... bMY0eTUXGU

В мене там племінник з дружиною та дитиною. квартира 2кімнатна безкоштовно. Одяг та продукти в центрах беруть безкоштовно. По 500євро на кожного виплата.
Нащо йому повертатись в Україну або в Германії йти на роботу?

Это всё временно. Особенно, "квартира 2кімнатна безкоштовно". И грубо 1,5 тыс. на троих в Германии не так много. На еду, конечно, хватает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:36

  Ой+ написав:
  Ukrainian написав:Що далі ?

Далі щоб мати моральне право когось тут повчати, то потрібно самому щось реальне робити для України, як мінімум донатити, ну і військовий обов'язок поширюється на всіх.
  Ukrainian написав:В Україні під час дії воєнного стану всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними та можуть бути мобілізовані.
Це також стосується і тих, хто виїхав до війни цілком легально. І роль абстрактного відстороненого спостерігача тут недоречна.

Насколько понимаю, Ukrainian выехал уже давно и, вероятно, уже гражданин Канады.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:39

  flysoulfly написав:бляяя, вы точно бизнесмен?
ЦЕНОЙ (+ верой в хйла)

1. я не бизнесмен по крайней мере себя им не считаю.
2. гнилые яблоки дешевле спелых, значит по вашему на них есть спрос (ну цена ж дешевле). То же самое дырявые трусы из секонда.
3. как раз ни один бизнесмен так не думает. у любого товара есть цена, какая цена недвижимости на оккупированной территории? В Абхазии брошенные квартиры раздавались даром. Потом там писали в объявлении что квартира "трофейная", то есть могут вернуться хозяева и отсудить (как вариант силой забрать). И продавались они за 1-2куе (год не помню, давно)
4. вера в пуйла за 2 года сильно подуныла, после потопленных кораблей, и прилётам по нефтепереработке. В победу там верят только самые отпетые патриоты. А вопрос "нафиг надо эта война" задают даже дети.
https://youtu.be/Z3AK4PQQcv4?si=dI7NQCMyPrTOZFhI&t=16
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Суб 09 бер, 2024 13:08, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 бер, 2024 12:41

  Bobua написав:.............
Головна причина війни -- бо ми і досі живемо із застарілою на цілі століття і вже недійсною концепцією “корисності працьовитості”.
Земля подвійно не витримує надспоживацтва (див. “день екологічного боргу”), праці для людей дедалі меншає (вже і бур`яни на полях наземні дрони висмикують), але люди чомусь не здатні вгамуватись і жити в своє задоволення. От і маємо оце от все... :(

Війна може і непоганий варіант каналізації надмірної активності, але ж не у такій бридкій формі.
Випалили б широчезну смугу розмежування, викопали б глибочезні бункери з відео і дистанційною зброєю, і всі кому надто нудто і важко наповнити життя сенсом, і хочеться хоч спробувати мармурову яловиччину -- велкам. Пострілюйте.
.........

С такой точки зрения война нужна как раз для уничтожения "лишних людей, которым неймётся", а не просто для "пострілювати".
ЛАД
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