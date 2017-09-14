Додано: Суб 09 бер, 2024 12:39

flysoulfly написав: бляяя, вы точно бизнесмен?

ЦЕНОЙ (+ верой в хйла) бляяя, вы точно бизнесмен?ЦЕНОЙ (+ верой в хйла)

1. я не бизнесмен по крайней мере себя им не считаю.2. гнилые яблоки дешевле спелых, значит по вашему на них есть спрос (ну цена ж дешевле). То же самое дырявые трусы из секонда.3. как раз ни один бизнесмен так не думает. у любого товара есть цена, какая цена недвижимости на оккупированной территории? В Абхазии брошенные квартиры раздавались даром. Потом там писали в объявлении что квартира "трофейная", то есть могут вернуться хозяева и отсудить (как вариант силой забрать). И продавались они за 1-2куе (год не помню, давно)4. вера в пуйла за 2 года сильно подуныла, после потопленных кораблей, и прилётам по нефтепереработке. В победу там верят только самые отпетые патриоты. А вопрос "нафиг надо эта война" задают даже дети.